5 لاعبين عرب ضمن قائمة أفضل لاعب في أفريقيا هذا العام
وضمت القائمة كلًا من: المصري محمد صلاح، والمغربي حكيم زياش، بالإضافة إلى 3 لاعبين جزائريين هم: رياض محرز، ومحمد يوسف بلايلي، وإسماعيل بن ناصر.
وسيُعلن عن الفائزين بجوائز كل فئة خلال حفل توزيع جوائز الكاف يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير/كانون الثاني 2020، في قلعة الباتروس سهل حشيش في مدينة الغردقة شرقي مصر.
- Achraf Hakimi 🇲🇦— CAF (@CAF_Online) December 4, 2019
- Krépin Diatta 🇸🇳
- Moussa Djenepo🇲🇱
- Samuel Chukwueze 🇳🇬
- Victor Osimhen 🇳🇬
The updated shortlist for Youth Player of the Year is not shy of talent! #CAFAwards2019 pic.twitter.com/1yg1pCcxZf
Interclubs Player of the Year shortlist updated 🚨— CAF (@CAF_Online) December 4, 2019
Who will Triumph and finish top of this quality list of players? 🏆🏅#CAFAwards2019 pic.twitter.com/N39jmABJmf
الملك المصري وسوبر ساديو! 👑🦁— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 4, 2019
تهانينا لـ @MoSalah وماني على تواجدهما ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب في إفريقيا 2019 🔴🏆#CAFAwards2019 pic.twitter.com/D53mIs9WPl
تهانينا 👏🏼— اي سي ميلان عربي (@acmilanar) December 4, 2019
محارب الصحراء، إسماعيل بن ناصر ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب في إفريقيا 2019 🔝🇩🇿#CAFAwards2019 #ميلان_دائمًا pic.twitter.com/cExqR7dR1l
بالنسبة إلى جائزة أفضل لاعب على مستوى الأندية، وجود طارق حامد ضمن القائمة القصيرة نقطة كويسة جدا له، بس وجود يوسف البلايلي اللي موجود برضه في قائمة أفضل لاعب واللي حققه مع الجزائر والترجي يخليه المرشح الأول للجائزة.— Eslam Magdy (@eslammagdy) December 4, 2019
محرز مايبغالها ون تو https://t.co/89VQ6h44lO— #العالمي RIYAD4 (@Riyadh_msn4) December 4, 2019
احساسي بتكون بين ماني و محرز https://t.co/psoNTLQh80— Abu Sara Scouse✋+☝️=6️⃣ (@abusara3211220) December 4, 2019