كرة قدم
الخميس 5 ديسمبر 2019 11:32

5 لاعبين عرب ضمن قائمة أفضل لاعب في أفريقيا هذا العام

الكاف
كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر موقعه الإلكتروني عن وجود 5 لاعبين عرب ضمن القائمة النهائية لأفضل 10 لاعبين في أفريقيا لعام 2019.

وضمت القائمة كلًا من: المصري محمد صلاح، والمغربي حكيم زياش، بالإضافة إلى 3 لاعبين جزائريين هم: رياض محرز، ومحمد يوسف بلايلي، وإسماعيل بن ناصر.

وسيُعلن عن الفائزين بجوائز كل فئة خلال حفل توزيع جوائز الكاف يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير/كانون الثاني 2020، في قلعة الباتروس سهل حشيش في مدينة الغردقة شرقي مصر.

المصدر
الجزيرة مباشر
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الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

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