سويسرا
الأحد 6 مايو 2018 01:39

5 روبوتات تحل محل 5 موظفين في بنك سويسري

غيتي
حلت 5 روبوتات محل 5 موظفين في بنك سويسري من أجل تسريع وتيرة العمل، حسب وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.

وأظهرت اختبارات تجريبية رضا بنك "سانت غالر كانتونال" عن أداء الروبوتات، ومن المتوقع أن يقرر البنك الاستعانة بهم رسمياً بنهاية مايو/أيار الجاري.

ونقلت الوكالة عن فيليكس بوسكور، عضو مجلس الإدارة بالبنك قوله: "لقد رأينا أن أداء الروبوت يحمل جدوى من الناحية التقنية".

وأضاف: "نحاول حالياً اكتشاف إن كان هناك تطبيقات أخرى يمكن القيام بها، إني متفائل جدا بهذا الشأن".

وتابع بوسكور قائلاً إن "استخدام الروبوت أقلق عدداً من الموظفين حول وظائفهم".

ولفت إلى أن "البنك يسعى لتمكين الموظفين من القدرات التكنولوجية الجديدة".

ورأى بوسكور أنه من الممكن أيضاً استخدام الروبوت في عدة مجالات، منها الرقابة الداخلية للبنوك، وتقديم المشورة للعملاء.

ولا يعد "سانت غالر كانتونال" البنك الوحيد الذي سعى لاستخدام الروبوتات في عمله، فقد تم اختبار هذه الآلية العام الماضي في القطاع المصرفي لبنك "دابلو إم واربرغ" السويسري.

كما تم في بنوك أخرى خارج سويسرا مثل تجربته في شنغهاي إبريل/نيسان الماضي.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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سويسرا
روبوتات
بنك سويسري
وكالة بلومبيرغ الأمريكية

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