مصر
الأحد 15 نوفمبر 2020 21:26

396 مصريا في قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل علماء العالم

جامعة ستانفورد الأمريكية
جامعة ستانفورد الأمريكية
رويترز
سجلت قائمة جامعة ستانفورد الأمريكيية 396 عالمًا مصريًا ضمن أفضل 2 في المئة من علماء العالم الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات، وعددهم نحو 160 ألف عالم من 149 دولة.

ويقوم تصنيف ستانفورد على قاعدة بيانات Scopus في 22 تخصصا علميا، و176 تخصصا فرعيا للباحثين الذين نشروا ما لا يقل عن 5 أوراق بحثية.

وحسب بيان نشرته صفحة وزراة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، جاء على رأس القائمة جامعة القاهرة وشملت 55 عالمًا، ثم المركز القومي للبحوث بـ 38، ثم جامعة الإسكندرية بـ 31، والزقازيق (30)، وعين شمس (25).

وشهد التصنيف وجود عدد من الأساتذة في مراكز متقدمة عالميًا مثل الدكتور قابيل عبد النبي من جامعة طنطا، في المرتبة (4427)، والدكتور على بحراوي -والمتوفى قبل ثلاث سنوات- من جامعة بني سويف (7752)، والدكتور أبو العلا حسنين من جامعة القاهرة (11534).

ومن جامعة الزقازيق الدكتور عطية فرجاني في المرتبة (11889)، والدكتور إبراهيم عباس من جامعة سوهاج (12384)؛ ليكونوا بذلك أعلى 5 علماء في قائمة المصريين الموجودين في هذا التصنيف.

ويعتمد التقييم على استشهادات العلماء ومؤشر هيرش H index وهو أحد مؤشرات قياس الإنتاجية العلمية للباحثين، ومؤشر هيرش المعدل للتأليف المشترك hm index والاقتباسات من أبحاث منشورة في مواقع تأليف مختلفة.

المصدر
الجزيرة مباشر
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خدمة سند

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