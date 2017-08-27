الأحد 27 أغسطس 2017 21:44
3.2 مليار دولار فائض تجاري لقطر في يوليو
سجل الميزان التجاري لدولة قطر فائضا قدره 11.9 مليار ريال (3.2 مليار دولار) في يوليو/تموز الماضي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.
ويزيد هذا الفائض بنسبة 78% عن الفائض المسجل في يوليو/تموز 2016، ويقل بنسبة 4.8% عن الفائض المسجل في يونيو/حزيران 2017.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط أن قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 18.1 مليار ريال (4.9 مليارات دولار) في يوليو/تموز الماضي، بارتفاع نسبته 11.4% عن صادرات يوليو/تموز 2016.
وبلغت قيمة الواردات 6.2 مليارات ريال (1.7 مليار دولار) في يوليو/تموز الماضي، بانخفاض نسبته 35% عن واردات الشهر نفسه من عام 2016، لكنها ارتفعت بنسبة 6.3% مقارنة بيونيو/حزيران 2017.
وقال التقرير إن كوريا الجنوبية احتلت صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات قطر في الشهر الماضي، في حين جاءت الولايات المتحدة في صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات قطر.
المصدر
الجزيرة
وكالة الأنباء القطرية
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