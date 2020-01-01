الأربعاء 1 يناير 2020 13:04
32 ديسمبر.. 2019 لم ينتهِ وفقا لختم جوازات مطار الخرطوم
تسبب خطأ في ختم الجوازات بإضافة يوم لشهر ديسمبر/كانون الأول ليصبح عدد أيامه 32، وبذلك فإن 2019 لم ينته، حسب ختم جوازات مطار الخرطوم.
وتداول ناشطون سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي صورة تظهر تأشيرة بختم جوازات مطار الخرطوم مؤرخة بتاريخ 32 من ديسمبر/كانون الأول من عام 2019.
وقال مصدر في الجوازات للجزيرة مباشر، إن خطأ في ختم الجوازات بأحد المراكز تسبب بهذه المشكلة وإنه قد تم حلها.
الصورة التي انتشرت على نطاق واسع، جلبت موجة من السخرية والتعليقات الطريفة حول اليوم الذي ليس له أي وجود، والذي من المفترض أنه يوافق الأول من يناير/كانون الثاني من العام الجديد 2020.
المصدر
الجزيرة مباشر
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