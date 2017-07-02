سوريا
الأحد 2 يوليو 2017 00:21

30 حالة اختناق إثر قصف شنه النظام السوري بغاز الكلور شرقي دمشق

صورة أرشيفية
أعلنت المعارضة السورية إصابة 30 من مقاتيلها بحالات اختناق، السبت، إثر قصف شنه النظام السوري، بغازات سامة، على أطراف بلدة عين ترما، شرق العاصمة دمشق.

وقال فصيل "فيلق الرحمن" المعارض، في بيان نشره على "تويتر"، إن "قوات النظام استهدفت بغاز الكلور السام، نقاط  مقاتليه، في  بلدة عين ترما؛ ما أدى إلى إصابة أكثر من 30 منهم بحالات اختناق".

وأضاف البيان  أن "القصف جاء رداً على فشل محاولات قوات النظام اقتحام البلدة منذ 13 يوماً".

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم الفيلق، وائل علوان، أنّ "بعض المصابين إصاباتهم حرجة، وسيخضعون للمراقبة والعناية الصحية مدة 12 ساعة".

وأشار علوان  إلى أن "مقاتلي الفصيل تصدّوا اليوم لهجوم شنته قوات النظام والميليشيات المساندة لها؛ ما أدى إلى مقتل وجرح نحو 30 من المهاجمين".

وتحاول قوات النظام منذ، قرابة أسبوعين، اقتحام بلدة عين ترما قرب دمشق، بهدف تضييق الحصار أكثر على الغوطة الشرقية، والتقدم منها إلى حي جوبر شرقي العاصمة.

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
دمشق
غاز الكلور
النظام السوري

اقرأ أيضا

Thumbnail
البرلمان المصري يحيل 5 من نوابه للتحقيق لمشاركتهم في مؤتمر مناهض لإيران
Thumbnail
حماس: العلاقة مع مصر تشهد نقلة نوعية وإيجابية

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة