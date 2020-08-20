إسرائيل
الخميس 20 أغسطس 2020 19:47

30 إسرائيليا يغتصبون فتاة "قاصر" في أحد فنادق إيلات

فنادق مدينة إيلات
رويترز
قالت صحف عبرية إن 30 إسرائيليا تناوبوا على اغتصاب فتاة قاصر في أحد فنادق مدينة إيلات الأسبوع الماضي.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن نحو 30 شابا ورجلا تناوبوا على اغتصاب الفتاة، التي تبلغ من العمر 16 عاما، مشيرة إلى أن الشرطة اعتقلت اثنين من المشاركين في جريمة الاغتصاب.

وذكرت أن الفتاة الإسرائيلية، تقدمت بشكوى الجمعة الماضي إلى الشرطة بتعرضها للاغتصاب الجماعي الأسبوع الماضي.

وأثار نشر تفاصيل واقعة الاغتصاب الجماعي، ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والحزبية، ومنظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات الأولية أفادت بأن الفتاة سافرت في رحلة مع صديقة لها إلى إيلات، حيث التقيتا مع أصدقاء آخرين.

وقالت "بدأوا بشرب الكحول، وفي لحظة ما، ذهبت الفتاة إلى إحدى الغرف لاستخدام المرحاض، وفي نفس تلك الغرفة تم اغتصابها من عشرات الرجال الذين تناوبوا على الاعتداء عليها".

وأشارت إلى أن أحد المعتقلين، 27 عاما، تبادل الرسائل مع الفتاة.

وقالت الصحيفة "في إحدى الرسائل، قال هذا الشخص إن لديه شريط فيديو لعملية الاغتصاب".

ولفتت الصحيفة إلى أن العدد الكبير من المشتبه بهم، دفع الشرطة إلى تشكيل "طاقم تحقيق خاص بهذه القضية".

المصدر
الأناضول

اقرأ أيضا

Thumbnail
رويترز: تركيا تكتشف كميات كبيرة من الغاز في البحر الأسود
Thumbnail
دول غرب إفريقيا تطالب بـ"عودة" إبراهيم بوبكر كيتا رئيسا لمالي
Thumbnail
ترمب يتوقع انضمام السعودية لاتفاق التطبيع الإسرائيلي ـ الإماراتي
Thumbnail
أكاديمي إماراتي منتقدًا "تطبيل" الإماراتيين: بعضكم صار صهيونيا أكثر من الصهاينة
Thumbnail
حركة "النهضة" تشيد بالموقف التونسي الرافض للتطبيع مع إسرائيل

الأكثر قراءة

  1. زراعة "النجيل" في غزة تزدهر رغم الحصار
  2. حماس تفرج عن سجناء فتحاويين في إطار المصالحة
  3. شاهد.. أبرز أحداث جمعة الغضب 28 يناير
  4. فرنسا تعزز أمن وسائل النقل العام بعد انفجار روسيا
  5. الترويج للسجائر الإلكترونية لمساعدة المدخنين على الإقلاع