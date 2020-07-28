3 طلقات في الظهر.. سعودي يقتل مصريين اثنين إثر "خلاف بسيط"
وبيّن حساب الجالية أن القتيلين هما "عزالدين محمد عبد الشافي" و"عادل عبدالاله حسين"، مشيراً إلى أن الجريمة وقعت في محافظة حريملاء بالرياض أمس الاثنين إثر خلاف بسيط مع صاحب العمل.
وأوضح أن صاحب العمل "أحضر سلاحه وضرب الاثنين غدراً من الخلف"، وأصاب "كل واحد منهما بثلاث طلقات في الظهر".
وطالب حساب الجالية المصرية بالسعودية تحرك وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بالرياض لأخذ حق هؤلاء الشباب الذين راحوا ضحية لقمة العيش ومنع تكرار مثل هذه الجريمة مرة أخرى.
اتنين رجال ف غربة الذل واكل العيش— mahmoud (@RvzTcLi3yqs65DS) July 28, 2020
اتنين شباب من خيرت شباب قرية البطحة بنجع حمادي
اتنين مشهود ليهم بالحب والاحترام
اتنين كل واحد سايب وراه ٣ او ٤ اطفال وعرايس علي وش جواز
لادخل غير الغربه
راحوا ف لمح البصر علي يد واحد لا احسبه من بني البشر
في السعوديه ف الرياض
بسبب خلاف علي pic.twitter.com/Ft0swQFELO
وكشف أحد المغردين في سلسلة تغريدات ملابسات الواقعة قائلًا: إن صاحب العمل طلب من الرجلين القيام بأحد أعمال السباكة وهما يعملان بنجارة حديد التسليح، فأوضحا له أن هذا ليس اختصاصهما، فما كان منه إلا أن أحضر سلاحه الآلي من السيارة وضربهم من الخلف ثلاث طلقات لكل منهما.
كان هو الاخر سوف يموت— mahmoud (@RvzTcLi3yqs65DS) July 28, 2020
واتت الشرطة والأن هم ف المستشفي
لانعلم مصيرهم
اطالب جميع اصدقائي علي الصفحة الصحفيين المسئولين القضاء معدي البرامج مشاركة المنشور او النشر لكي لايضيع حقهم وحق اولادهم والمساعده السريعه ف العودة لكي يوارى جسدهم ف تراب بلدهم ده مطلب #حق_شهداىنا_مش_حيضيع
وعبّر أحد أصدقاء المغدورين ويدعى "عرفات محمد " في منشور على فيسبوك عن صدمته الشديدة بالخبر وقال إن المتوفين من أحب الناس إلى قلبه وعاشرتهما لأكثر من 3 سنوات بالسعودية، ولم ير منهما إلا كل طيب، وتأسف لما حدث لهما مطالبا بأخذ القصاص العادل من الجاني.
وعبر ناشطون عن غضبهم الشديد مما حدث، وخاصة في ظل تكرار حوادث الاعتداء على المصريين في دول خليجية في الآونة الأخيرة، وطالبوا بالمشاركة في وسم للمطالبة بأخذ حق المصريين.
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بسبب خلاف على ركن سيارة.. سعودي يقتل شابا مصريا في جدة
بعد الاعتداء علي مواطن مصري امس في الكويت ...!— موطن مصري بلا قيمة (@GoooeYoussef) July 28, 2020
اليوم في السعودية.. عز الدين وعادل من أبناء قرية البطحة بنجع حمادي.. تركا البلد للعمل في السعودية لكسب لقمة العيش.. خلاف بسيط على العمل بينهم وبين صاحب الشغل.. راح ضربهم بالنار وربنا يرحمهم ويغفر لهم
نتمني حق شهيدي نجع حمادي يرجع
للأسف بعد الاعتداء ع عامل مصري ف الكويت اليوم ف السعوديه عز الدين وعادل من أبناء قرية البطحة بنجع حمادي حصل خلاف بينهم وبين صاحب الشغل السعودي راح ضربهم بالنار فلازم يكون لينا موقف ونصعد الموضوع عشان حق الشهداء دول يرجع دم المصري بقي رخيص اوي معادنا بكره ي رجاله الساعه ٨ هااااااش pic.twitter.com/Pat29COKLf— حفيد مرزباخ ⚪️🇵🇸 (@Merzbach1911) July 27, 2020
بعد الاعتداء علي مصري في الكويت— Dr/ Roga EL Sawy🏹🇦🇹 (@Elsawy_JFT20) July 27, 2020
اليوم في السعوديه عز الدين وعادل من أبناء قرية البطحة بنجع حمادي
حصل خلاف بينهم وبين صاحب الشغل راح ضربهم بالنار
فلازم يكون لينا موقف ونصعد الموضوع عشان حق الشهداء دول يرجع
هيكون لينا هااش وهنعلن عن معاده في وقت لاحق pic.twitter.com/KPZIc8Ckol
الرصاص المباشـر بــ ثلاثة طلقات نارية لكل منهم ليسـقط اثنين من خيرة شباب مصـر بالخارج ان لله وانا اليه راجعـون نسـالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة ،،— أبوهدير ♠️ (@4444_hadeer) July 28, 2020