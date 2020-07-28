مصر والسعودية
الثلاثاء 28 يوليو 2020 16:16

3 طلقات في الظهر.. سعودي يقتل مصريين اثنين إثر "خلاف بسيط"

المصريان عز الدين محمد عبدالشافي وعادل عبدالاله حسـين قتلا غدرا على يد سعودي أمس الاثنين
المصريان عز الدين محمد عبدالشافي وعادل عبدالاله حسـين قتلا غدرا على يد سعودي أمس الاثنين
كشف حساب الجالية المصرية بالسعودية عبر "فيسبوك"، أن مواطنا سعوديا ارتكب جريمة قتل بحق مصريين اثنين من قرية البطحة التابعة لمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا في صعيد مصر.

وبيّن حساب الجالية أن القتيلين هما "عزالدين محمد عبد الشافي" و"عادل عبدالاله حسين"، مشيراً إلى أن الجريمة وقعت في محافظة حريملاء بالرياض أمس الاثنين إثر خلاف بسيط مع صاحب العمل.

وأوضح أن صاحب العمل "أحضر سلاحه وضرب الاثنين غدراً من الخلف"، وأصاب "كل واحد منهما بثلاث طلقات في الظهر".

وطالب حساب الجالية المصرية بالسعودية تحرك وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بالرياض لأخذ حق هؤلاء الشباب الذين راحوا ضحية لقمة العيش ومنع تكرار مثل هذه الجريمة مرة أخرى.

وكشف أحد المغردين في سلسلة تغريدات ملابسات الواقعة قائلًا: إن صاحب العمل طلب من الرجلين القيام بأحد أعمال السباكة وهما يعملان بنجارة حديد التسليح، فأوضحا له أن هذا ليس اختصاصهما، فما كان منه إلا أن أحضر سلاحه الآلي من السيارة وضربهم من الخلف ثلاث طلقات لكل منهما. 

وعبّر أحد أصدقاء المغدورين ويدعى "عرفات محمد " في منشور على فيسبوك عن صدمته الشديدة بالخبر وقال إن المتوفين من أحب الناس إلى قلبه وعاشرتهما لأكثر من 3 سنوات بالسعودية، ولم ير منهما إلا كل طيب، وتأسف لما حدث لهما مطالبا بأخذ القصاص العادل من الجاني.
 

وعبر ناشطون عن غضبهم الشديد مما حدث، وخاصة في ظل تكرار حوادث الاعتداء على المصريين في دول خليجية في الآونة الأخيرة، وطالبوا بالمشاركة في وسم للمطالبة بأخذ حق المصريين.

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المصدر
الجزيرة مباشر
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