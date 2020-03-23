فيروس كورونا
الاثنين 23 مارس 2020 11:36

24 محافظة مصرية سجلت إصابات بفيروس كورونا حتى الآن (فيديو)

327 حالة إصابة بفيروس كورونا في مصر
رويترز
قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، مساء الأحد، إنه تأكد ظهور حالات بفيروس كورونا في 24 محافظة، من أصل مجموع 27 من محافظات البلاد.

وسجلت الوزارة 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي في مصر إلى 14، وإصابة 33 حالة جديدة، ما يرفع إجمالي أعداد المصابين إلى 327 حالة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، إنه تم شفاء 56 شخصا حتى الآن، مشددًا على الالتزام بالإرشادات والإجراءات الحكومية الاحترازية.

في السياق، أعلنت القوات المسلحة المصرية، في بيان مساء أمس، وفاة اللواء خالد شلتوت رئيس أركان إدارة المياه بالهيئة الهندسية بالجيش، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء عمليات التعقيم والتطهير الخاصة بالمرض.

وفي أول ظهور إعلامي له أمس الأحد منذ ظهور كورونا في مصر، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الحكومة تعاملت بشفافية مع أعداد المصابين بالفيروس على أرضها، وأنها تعاملت بـ"أسلوب علمي" مع الأزمة.

وطالب السيسي المصريين بالالتزام بإجراءات للحد من انتشار الوباء، ولفت إلى دور "المتشككين" في كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية، قائلا "الله حمى مصر".

وكانت السلطات المصرية قد علقت حركة الطيران والدراسة في المدارس والجامعات، في إطار إجراءاتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

المصدر
الجزيرة مباشر
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