الأربعاء 13 نوفمبر 2019 20:47
24 شهيدا و71 جريحا حصيلة التصعيد الإسرائيلي في غزة [فيديو]
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، أن 24 شخصا استشهدوا، فيما أصيب 71 آخرون، جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.
العدوان على غزة
- وزارة الصحة بغزة، قالت في بيان لها إن فلسطينيا استشهد في غارة جوية إسرائيلية استهدفته بمدينة غزة ليرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا، الأربعاء، جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي إلى 14 فلسطينيا.
- المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أعلن في بيان مقتضب، مهاجمة طائرة عسكرية لناشط من حركة "الجهاد الإسلامي"، في غزة.
- زعم أدرعي، أن "الناشط كان يستعد لإطلاق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل، وتم رصد إصابته".
- وفق بيانات وزارة الصحة، استشهد، أمس الثلاثاء، 10 فلسطينيين وأصيب 45 آخرون، في غارات متفرقة على القطاع.
- ذكرت "الصحة"، في تصريح صحفي سابق، أن من بين إجمالي شهداء الغارات الإسرائيلية؛ 3 أطفال وسيدة، ومن بين الجرحى 30 طفلا و13 سيدة.
- من بين شهداء الأربعاء، أب يدعى رأفت عيّاد، وابناه إسلام وأمير، استشهدوا في قصفٍ إسرائيلي استهدف ورشة نجارة تقع بحي التفاح، شرقي المدينة.
- إسرائيل تشن غارات على قطاع غزة، منذ صباح الثلاثاء، بدأتها بقصف استهدف بهاء أبو العطا، القيادي بسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، ما أدى لاستشهاده برفقة زوجته (أسماء أبو العطا).
- في وقت سابق الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه أنهى تنفيذ "موجة واسعة من الضربات الجوية ضد أهداف تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة".
- قال جيش الاحتلال في بيان إنه "كثف من وتيرة الغارات ونوعية الأهداف"، في إشارة الى الهجمات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على قطاع غزة.
- أضاف أدرعي، مبررا الهجمات، "في هذه الموجة تم استهداف مصنع لإنتاج رؤوس حربية لقذائف صاروخية في جنوب قطاع غزة، الحديث عن موقع لإنتاج القذائف الصاروخية ومواد خاصة لتصنيع القذائف الصاروخية بعيدة المدى".
- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تصريحات عدة نشرها على صفحته في "تويتر"، الأربعاء، أن طائراته نجحت في استهداف مجموعات من حركة الجهاد الإسلامي، كانت تستعد لإطلاق صواريخ.
إطلاق صواريخ
- الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، واصل الأربعاء، إطلاق عشرات القذائف على مناطق، تقع وسط وجنوب البلاد.
- قال الموقع الإلكتروني لصحيفة معاريف، والقناة التلفزيونية 12، إن قذيفة صاروخية سقطت على مبنى في مدينة عسقلان (جنوب)، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة نتيجة تطاير الزجاج.
- صباح الأربعاء، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 220 قذيفة أطلقت من القطاع على وسط وجنوب البلاد، واعترضت منظومة القبة الحديدية 90 بالمئة منها.
- قالت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية، بقطاع غزة إنّها "ستستمر في الردّ على العدوان (الإسرائيلي) وستثأر لدماء الشهداء".
- أضافت الغرفة، التي تضم الأجنحة المسلحة للفصائل الفلسطينية (عدا حركة فتح)، في بيانٍ نشرته ظهر الأربعاء، "إنّها ستلقن العدو درساً لن ينساه في هذه المواجهة التي تديرها بتنسيقٍ على أعلى المستويات".
- ذكرت أنّ الأجنحة العسكرية، "لا زالت ولليوم الثاني تواصل الرد على العدوان والجريمة الصهيونية، وتدك مواقع الكيان ومغتصباته".
نتنياهو يهدد "الجهاد"
- حذر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، من الاستمرار في إطلاق الصواريخ.
- قال نتنياهو، في مستهل اجتماع طارئ للحكومة، الأربعاء: " قلت الثلاثاء، إننا لا نسعى إلى التصعيد، ولكننا نرد على أي اعتداء يُشن علينا بهجمة من طرفنا، وبرد عنيف جدا، وأعتقد أن من الأفضل لحركة الجهاد الإسلامي، أن تدرك ذلك الآن، قبل فوات الأوان بالنسبة لها".
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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