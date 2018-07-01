الأحد 1 يوليو 2018 10:23
23 طفلا ضمن عشرات القتلى بهجمات النظام والروس على درعا
قالت مصادر محلية للجزيرة، إن عدد قتلى قصف النظام السوري وروسيا على محافظة درعا أمس، ارتفع إلى 75 مدنيا بينهم 23 طفلا.
وإليكم أبرز التطورات الميدانية في الجنوب السوري:
- من ناحية أخرى، قُتل 15 مدنيا وأصيب عشرات في غارات روسية على مدن المحافظة وبلداتها.
- الطائرات الروسية ارتكبت ثلاث مجازر في بلدات، غصم والسهوة ومعرّبِة بريف درعا الشرقي.
- الطائرات استهدفت الأحياء السكينة، ولم يتسنَّ انتشال الضحايا من تحت الانقاض بسبب كثافة الغارات ونزوح الأهالي إلى الحدود الأردنية.
- عشرات الجرحى فارقوا الحياة متأثرين بجراحهم لأن المستشفيات الميدانية في المنطقة تعرضت للقصف وباتت خارج الخدمة.
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الجيش السوري الحر انسحب من المفاوضات مع الجانب الروسي في درعا بعد رفض الشروط التي وضعها الروس.
وحصلت الجزيرة على مسوّدة الشروط الروسية التي قُدمت للمعارضة السورية في عمَان أبرزها:
- تسليم المعارضة سلاحها الثقيل والخفيف، ودخول شرطة عسكرية روسية.
- وجود الأمن العسكري للنظام في حواجز القوات الروسية.
- دخول شرطة مدنية مناطق المعارضة، وفتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن.
- تسليم المؤسسات الحكومية للنظام.
- عمل تسوية لجميع المقاتلين والضباط المنشقين عن النظام.
ودعت هيئة التفاوض السورية المجتمع الدولي إلى وقف الانتهاكات في جنوب سوريا، مؤكدة رفضها أيَّ عملية سياسية تتضمن روسيا وإيران.
- الهيئة طالبت المجتمع الدولي بإدانة الانتهاك الوحشي في منطقة خفض التصعيد جنوبي سوريا، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لوقفها، وحمّلت كلا من روسيا وإيران مسؤولية خرق اتفاقات وقعتا عليها.
- الهيئة أكدت أنه لا يوجد حل في سوريا يتضمن روسيا وإيران، وشددت على أن الحل الوحيد هو في العملية السياسية التي وافقت عليها الأمم المتحدة، والتي يجب على مجلس الأمن حمايتها.
- بدأت الحكومة الأردنية عبر قواتها المرابطة على الحدود مع سوريا بإيصال المساعدات الإنسانية للنازحين الفارين من القصف العسكري لقوات النظام وروسيا على محافظة درعا جنوب سوريا. وجدد الأردن رفضه استقبال المزيد من اللاجئين السوريين.
- لقي 15 مدنيا معظمهم أطفال، من الفارين من هجمات النظام وحلفائه، مصرعهم، قرب الحدود الأردنية مع درعا، بسبب ظروف قاسية عاشوها، منذ بدء الهجوم العسكري قبل 10 أيام.
- تجمع معظم النازحين الفارين قرب الحدود السورية مع الأردن، في العراء حيث لم تستطع أي منظمة إغاثية استيعاب هذه الأعداد وبناء مخيمات لها وتقديم المساعدات اللازمة.
- يتعرض المهجّرون المدنيون إلى رياح صحراوية مصحوبة بالغبار ودرجات حرارة عالية تصل إلى 45 درجة، وسط انعدام للخيام أو المأوي، ونقص في المياه الصالحة للشرب.
- أعلنت الأمم المتحدة عن قلقها على حياة 750 ألف شخص في درعا جراء الهجمات العنيفة للنظام وداعميه.
- إثر تكثيف النظام هجماته على المنطقة، اضطر نحو 200 ألف شخص على النزوح باتجاه الحدود الأردنية والجولان المحتل.
- في 20 يونيو/حزيران الحالي، أطلقت قوات النظام السوري بالتعاون مع حلفائه والمليشيات الشيعية الموالية له، هجمات جوية وبرية مكثفة على محافظة درعا السورية، لأول مرة منذ تطبيق اتفاق "تخفيف التصعيد" في الجنوب السوري، في تموز/يوليو عام 2017.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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