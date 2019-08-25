الأحد 25 أغسطس 2019 14:14
220 طفلا فلسطينيا أسيرا محرومون من الالتحاق بالدراسة
حرم الاحتلال الإسرائيلي 220 طفلًا فلسطينيًا أسيرًا في معتقلاته، من التوجه إلى مدارسهم كنظرائهم من الطلبة، والالتحاق بالعام الدراسي الجديد الذي بدأ اليوم الأحد.
بيان مدير مركز الأسرى للدراسات، رأفت حمدونة:
- أدعو المنظمات الحقوقية الخاصة بالطفل لمتابعة أوضاع المعتقلين القاصرين في المعتقلات الإسرائيلية، وسماع شهاداتهم، ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بحقهم وتأمين الحماية لهم.
- أدعوهم أيضًا إلى الضغط على الاحتلال من أجل تأمين حرية هؤلاء الأطفال الأسرى، والالتحاق بمدارسهم لتلقي تعليمهم كباقي الأطفال في العالم.
- سلطات الاحتلال ترتكب بحق الأطفال عشرات الانتهاكات كالتعذيب النفسي والجسدي، واستغلال بنية الطفل الضعيفة، والتهديد والتنكيل والترويع أحيانًا بالكلاب.
- المعاملة القاسية التي يتعرض لها الأطفال تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، 10 فلسطينيين، عقب دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين؛ قبل أن تنقلهم لجهات غير معلومة.
اقتحامات واعتقالات بالقدس والضفة:
- فجر اليوم الأحد، اعتقلت قوات الاحتلال الناشط المقدسي محمد أبو الحمص، رئيس لجنة المتابعة في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة، بعد مداهمة منزله في البلدة وتفتيشه، كما اعتقلت شابًا من مركبة على حاجز مخيم شعفاط.
- في 26 يونيو/ حزيران تعرض الناشط أبو الحمص لإصابات مختلفة بعد رشه بغاز الفلفل وضربه بأعقاب البنادق على ظهره وصدره، وذلك بعد قمع قوات الاحتلال لوقفة احتجاجية منددة بالتنكيل ضد أهالي البلدة.
- في سياق الاعتداءات على الفلسطينيين، هاجم عشرات المستوطنين بساعات متأخرة من الليل، المركبات الفلسطينية في مجمع للسيارات ورشقوها بالحجارة عند حاجز حوارة، في جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
- جيش الاحتلال شن حملة دهم وتفتيش للمدن والقرى الفلسطينية، تخللها اعتقال 8 شبان، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.
- مساء السبت أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات، أعقبت اقتحام قوات الاحتلال لبلدة سبسطية شمال نابلس.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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