"2020 هتشوفوا بلد ثانية".. وعود السيسي في ميزان المصريين بعد 7 سنوات
وتصدرت الوسوم التي تحمل تاريخ "30 يوينو" على اختلاف توجهاتها مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، واشتعل الجدل الدائر منذ أعوام حول جدوى الانقلاب العسكري الذي جرى بعد مظاهرات المصريين في 2013 ضد أول رئيس مدني منتخب.
وشارك معارضون، من بينهم صحفيون وإعلاميون ونشطاء، مقاطع فيديو للسيسي عبر سنوات حكمه يعد فيها ببلد مزدهر، حيث كان السيسي قد حدد تاريخ 30 يونيو 2020 على أنه موعد الازدهار الاقتصادي لمصر، مؤكدين أن ما تشهده مصر هو معاكس تماما لما وعد به.
وتحقق الوعد.. وكل #30_يونيو وانتوا طيبين— سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) June 30, 2020
ولو خلص نهر النيل بعد #سد_النهضة اشربوا م البحر#ثورة_30_يونيو 🙄#TikTok #صباح_الخير pic.twitter.com/dYd6AaoC9h
وعد السيسي الذي حققه بالفعل— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) June 29, 2020
اليوم 30 يونيو 2020
مصر التانية ... مصر التي يفتخر بها السيسي
وإنجازاته العظيمة..وبشهادته !!#فاكرين_ومش_ناسيين #السيسى pic.twitter.com/YnSbbTb3bs
مصر هاتبقى دولة تانية في تلاتين ستة 2020— الحديد مش جدع-Abolish Prisons (@ahmah_sa3eed) May 27, 2020
حتى لا ننسى يا اخوانا pic.twitter.com/IehC6wcGlp
وكذلك ذكّر معارضون آخرون بالأوضاع المعيشية أيام الدعوات لنزول المواطنين للتظاهر ضد الرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013 وكيف أنها كانت أفضل بكثير مما يعيشه المصريون الآن بعد 6 سنوات من حكم الرئيس السيسي.
#فاكرين_ومش_ناسيين#ثورة_30_يونيو #30يونيو— بيبو (@pepo5561) June 30, 2020
من ذكريات مواطن: انزل2013 /30 /6 علشان الدولار بقى 6.80جنيه انزل علشان لتر البنزين بقى 1.80جنيه انزل علشان إسطوانة الغاز ب 7جنيه انزل علشان كيلو الرز بقى ب ٤جنيه انزل علشان كيلو السكر بقى ب 3جنيه علشان النيل إللى هيبعوه لاثيوبيا 😂😂 pic.twitter.com/amtv9Ssf27
يا جماعة #30يونيو: هل وجدتم ما وعدَكم #السيسي حقا؟! pic.twitter.com/4HjqiNp9mW— محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) June 30, 2020
دولة تانية 2020 | مصر التي وعد السيسي أن تتغير لـ "دولة تانية" في 30 يونيو 2020 حتى جاء اليوم الموعود.. فكيف أصبحت؟#فاكرين_ومش_ناسيين pic.twitter.com/WRa8ii43uK— ســـــــــــاره .. ❤️🌻 (@sara_Jamal90) June 30, 2020
وفي المقابل، تداول موالون للرئيس عبد الفتاح السيسي ما اعتبروه إنجازات وعد بها منذ مجيئه إلى الحكم، ومنهم رجل الأعمال المعروف والمقرب من النظام المصري أحمد أبو هشيمة، والذي اعتبر أن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من "الفاشية الدينية".
30 يونيو .. ثورة شعب أعادت لمصر هيبتها وأنقذت المنطقة كلها من الفاشية الدينية. #أبو_هشيمة #مصر 🇪🇬 pic.twitter.com/QF716MNBB9— Ahmed Abou Hashima (@AhmedAbuHashima) June 30, 2020
واعتبرت مشيرة خطاب، إحدى مؤيدات نظام عبد الفتاح السيسي، أن "30 يونيو هو العيد الحقيقي للمرأة المصرية، لأنها استردت حقوقها التي سلبها دستور ٢٠١٢، مضيفة أن "المرأة المصرية اليوم تتمتع بقدر من الحقوق غير مسبوق".
٣٠ يونيو هو العيد الحقيقي للمرأة المصرية. يوم ان استردت حقوقها التي سلبها ما سمي بدستور ٢٠١٢. اليوم المرأة المصرية تتمتع بقدر من الحقوق غير مسبوق في تاريخ نضالها وخروجها في ثورة ١٩١٩. تحيا تحيا مصر وتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي نصير المرأة المصرية.— Moushira Khattab (@moushirak) June 30, 2020
نحتفل بذكرى يوم يفتخر به كل وطني ، يوم انتفض فيه الشعب كله ليرفض التطرف ويتمسك بهويته ، يوم هتف فيه المصريون في كل الميادين لوطن لا يفرق بين ابنائه.— Mounir F. Abdelnour (@mounirabdelnour) June 30, 2020
سيظل ٣٠ يونيو يوماً يسجله تاريخ مصر بكل فخر.
صباح النصر والحرية.سلام علي شعب مصر العظيم صاحب الفرحة والنصر.سلام علي جيش مصر حامي الانتصار ومنفذ ارادة الشعب.سلام علي شرطة مصر التي وقفت بجوار شعبها. سلام علي قضاة مصر قضاة الحق في وجه سلطان جائر.سلام علي قائد قال لأعداء الوطن سنقطع اليد التي تمتد عالمصريين#٣٠يونيو pic.twitter.com/bscldt2j6B— محمود بدر (@ma7mod_badr) June 30, 2020
لكن آخرين يرون أن عصر السيسي هو من أسوأ عصور مصر على مستوى الحريات العامة وحقوق الإنسان، حيث شهد عصره إنشاء العديد من السجون، والتي تتسع لجميع من يعارضون النظام على اختلاف توجهاتهم.
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إحنا ماانتصرناش ليه ، مالسجن مليان اهو بالناس الوحشة اللي خايفين منها ، ماانتصرناش ليه ؟!#30يونيو #فاكرين_ومش_ناسيين pic.twitter.com/CyPRJYtTk6— maged alsawy (@maged_alsawy) June 30, 2020
#فاكرين_ومش_ناسيين— المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) June 30, 2020
المتآمرين القتلة.. شايفين الصورة الموجودة على الترابيزة امامهم..
خليكم فاكرين. pic.twitter.com/3hFkUTpLFK
تسمع ايه في 30 يونيو؟— wael kandil (@waiel65) June 30, 2020
مونولوجست الثورة يردد: انقلاب تلاتة"ثبعة" في سيرك الاصطفاف
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30 يونيو الانقلاب
3 يوليو حفل إعلان الانقلاب
والجميع كان يعلم
#٣٠يونيو محطة كاشفة عن رؤية المصريين(علمانيين وغير علمانيين) لحدود دور الدين في الدولة.— Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) June 30, 2020
صراع الاسلاميين والليبراليين بدأ باعلان مارس٢٠١١ الدستوري وتعمد بالدم في ماسبيرو ومحمد محمود وتدستر باعلان مرسي ثم منح العسكريين دستوريا حق محاكمة المدنيين عسكريا. مساواة #30يونيو ب٣يوليو خطأ.
#السيسي اوفى بوعده لما قال "#مصر هتبقى بلد تانية خالص في #30يونيو 2020"— حسام الشوربجي (@HOSSAMSHORBAGY) June 30, 2020
والدليل: تعويم الجنيه، رفع الدعم عن الكهرباء والبنزين، زيادة سعر تذكرة المترو، تهجير أهل #سيناء وانتشار الارهاب فيها، بيع #تيران_وصنافير، التنازل عن حق مصر في مياه النيل لبناء #سد_النهضة
في ذكري ٣٠ يونيو نحب نبارك للمصريين على انتصار الدولة الإسلامية العسكرية على الدولة الإسلامية المدنية، بقيادة الرئيس المؤمن الماريشال محمد عبدالفتاح السيسي.— Amr Bakly عمرو بقلي (@ABakly) June 30, 2020
صباح الخير يا جماعة ٣٠-٦-٢٠٢٠ النهاردة....— محمد جمال هلال (@gamal_helal) June 30, 2020
منتظر أشوف البلد في مكان تاني منتظر التقدم والخير والنهضة والاستقرار والدولار بـ ٤ جنيه.
منتظر في ذكرى #٣٠_يونيو المجيدة اشوف وعود السيسي بعد ٧ سنين تتحقق ونطلع احنا كدابين!!
حد شاف حاجة طب مين فين الكداب؟
بصراحة وتجرد وشفافية ، لاأقبل ولاأهضم فلسفة وفذلكة ماحصل في 30 يونيو ، وأي تبرير مهما كان نوعه لهذا الإنقلاب الإجرامي هو جرم موصوف مكتمل الأركان ولو كان بشقة كلمة وتحت أي مبرر ، وخاصة عندما يقول أحدهم الاخوان أخطأوا ، وماكنت أعلم قبلها بأنهم ملائكة أو أنبياء منزهون عن الخطأ !!؟؟— محمد ابو محمود (@b1f9KVCxTiqe8iV) June 30, 2020
30 يونيو، يصادف اليوم ذكرى الانقلاب على أول رئيس منتخب في تاريخ #مصر، يوم خانه الجار، يوم استخف #السيسي قومه فأطاعوه، يوم انتصرت إسرائيل، اليوم يوم رقصت الثعالب على جثث الأسود، يوم روى شباب مصر الأرض بدمائه.— فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) June 30, 2020
#نازلين_٣٠_٦_بالكمامات— mohamed jaouad (@mohamedjaouad2) June 30, 2020
السيسي في خطابه اليوم ياكد قطيعته التامه مع ثوره يناير المجيده التي تنكر لها وعوضها بثوره ٣٠ يونيو رغم انها هي من ركب عليها ليصل الى هرم السلطه كما تنكر لكل الوعود التي اطلقها منذ ٧سنوات وآخرها وعده الشهير ان مصر ستكون دوله عظمى بحلول ٣٠يونيو ٢٠٢٠
في ذكرى #30يونيو كلنا خاسرون لا أستثنى أحد— وليد الهواري (@walid_hawary) June 30, 2020
لكن البعض خسر بشرف وغيره باع حتى الشرف