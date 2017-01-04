شاهد: قطار يخرج عن سكته بنيويورك وإصابة العشرات

خرج قطار عن سكته صباح الأربعاء في إحدى محطات منطقة بروكلين في نيويورك ما أدى إلى إصابة 76 شخصا على الأقل بجروح طفيفة، حسبما أعلن مسؤولون، ما أثار الذعر في ساعة الذروة الصباحية.

وخرج قطار شركة لونغ إيلاند للسكك الحديد قرابة الساعة 08,30 (13,30 ت غ) عن مساره في أوج ساعة الذروة واصطدم بمضادات الصدمات في محطة اتلانتيك بوسط بروكلين.

وأعلن جهاز الإطفاء في نيويورك في تغريدة "أبلغنا بوقوع 76 جريحا إصاباتهم طفيفة في موقع انحراف القطار في محطة أتلانتيك في بروكلين"، بعد إعلانه في مرحلة أولى إصابة 37 شخصا بجروح طفيفة.

ولم ترد معلومات مباشرة عن سبب الحادث، فيما أشار جهاز البلاغات الطارئة إلى ازدحام سير وتأخير في حركة القطارات.

وفي أيلول/سبتمبر خرج قطار عن السكة أثناء ساعة الذروة مع دخوله محطة هوبوكن في نيوجيرسي قرب نيويورك بسرعة تفوق المعتاد، فقتل شخص وأصيب 114. وما زال التحقيق في الحادث مستمرا.