مقتل شرطي مصري وإصابة ضابط بإطلاق نار وسط البلاد

شعار وزارة الداخلية المصرية

قُتل شرطي مصري وأصيب ضابط، مساء الثلاثاء، في إطلاق نار من قبل مجهولين بمحافظة الفيوم (وسط)، حسب مصدر أمني.

وقال المصدر للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول له الحديث للإعلام، إنه "أثناء توجه رئيس مباحث مركز أبشواي محمود عبدالعليم، بصحبة أفراد شرطة آخرين إلى قرية العجميين (بالفيوم)، للقبض على أحد الأفراد المشتبه بانضمامه إلى خلية إرهابية، فوجئوا بإطلاق النار عليهم".

وأشار إلى أن الحادث أسفر عن إصابة عبد العليم، وشرطي إلا أن الأخير وافته المنية عقب وصوله إلى المستشفى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، كما لم تعقب عليه وزارة الداخلية حتى الساعة 21.10 تغ.

وبين الحين والآخر، تتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن بسيناء (شمال شرق) ومختلف المحافظات، لهجمات أسفرت عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة، فيما تعلن الجماعات المتشددة المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات، أبرزها تنظيم "أنصار بيت المقدس" الذي أعلن مبايعته لتنظيم الدولة وحول اسمه لاحقاً إلى "ولاية سيناء".