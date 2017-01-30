قطر: الدول الإسلامية ليست مصدرا للإرهاب

وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه لا يمكن وصف الدول الإسلامية بأنها مصدر للإرهاب.

وأعرب الوزير القطري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصربي إيفيكا داسيتش في بلغراد الاثنين، عن أمله في أن يعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب النظر في قراره المتعلق بمنع دخول مواطني سبع دول مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وقبل ذلك حذرت منظمة التعاون الإسلامي من أن مرسوم الرئيس الأمريكي القاضي بمنع مواطني سبع دول مسلمة من الدخول للولايات المتحدة، سيعزز موقف "دعاة العنف والإرهاب".

وعبرت المنظمة في بيان لها الاثنين عن "قلقها البالغ" إزاء هذا المرسوم، ودعت إلى إعادة النظر فيه لأنه "سيزيد من صعوبة التحديات المتعلقة باللاجئين، ويلحق ضررا شديدا دون وجه حق بالأشخاص الهاربين من ويلات الحرب والاضطهاد".

وصنفت المنظمة مرسوم ترمب ضمن خانة الأعمال "الانتقائية والتمييزية"، وقالت إنه يأتي في وقت وصفته بالعصيب، حيث تعمل دول العالم -وبينها الولايات المتحدة- "من أجل محاربة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره".

وفي سياق متصل، قالت متحدثة باسم مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير) إن قرارات ترمب ستمنع عمالا من الاستمرار في عملهم وتفصل طلابا عن دراستهم وتفصل أزواجا عن أبنائهم.

وأضافت المتحدثة "أننا جميعا كأميركيين لم يسمح لنا بالاتصال وزيارة أطبائنا ومعلمينا والمهنيين لأنهم مسلمون"، مؤكدة أن استبعاد مسلمين يتعارض مع القيم الأميركية ويتناقض مع الدستور الأميركي.

وزادت المتحدثة "سنقف كأميركيين ضد الظلم لأي مجموعة. آلاف الأميركيين من كل الأعراق والأديان تظاهروا في الشارع ضد استبعاد المسلمين، وهذا أمر رائع وهذه هي أمريكا".