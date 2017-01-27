ترمب: وقعت قرارا لوقف دخول "الإرهابين الإسلاميين"

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة أنه وقع قرارا تنفيذيا يتصل بمجال الهجرة ويتضمن تشديد إجراءات المراقبة على الحدود من أجل وقف دخول "الإرهابيين الإسلاميين" إلى الولايات المتحد، على حد قوله.

وقال ترمب خلال حفل أقيم في البنتاغون بمناسبة تولي وزير الدفاع الجديد الجنرال المتقاعد جميس ماتيس مهام منصبه "لقد فرضت إجراءات رقابة جديدة من أجل إبقاء الإرهابيين الإسلاميين المتشددين خارج الولايات المتحدة. نحن لا نريدهم هنا".

ووقع ترمب قرارا تنفيذيا يهدف لإطلاق عملية "إعادة بناء ضخمة" للقوات المسلحة الأمريكية تتضمن تزويد القوة العسكرية الأولى في العالم بسفن حربية وطائرات وموارد جديدة.