عاصفة ثلجية تقضي على لاجئة صومالية في بلغاريا

البرد يهدد حياة اللاجئين في عدة دول حول العالم

عثرت الشرطة البلغارية على جثة صومالية لاجئة قضت بردا في جبل سترانجا (جنوب شرق) قرب الحدود التركية.

وكانت الشابة ضمن مجموعة من حوالى 30 مهاجرا غير شرعي ضبطتهم شرطة الحدود الأحد قرب بلدة رافادينوفو على بعد حوالى 40 كلم من الحدود. وعلمت الشرطة أثناء الاستجوابات أن المجموعة تخلت عن امرأة وسط عاصفة ثلجية.

وعثر على جثة المهاجرة الاثنين، علما أن درجات الحرارة ليلا هبطت إلى أكثر من عشر درجات تحت الصفر.

كما عانى مراهقان صوماليان، فتى في الـ16 وفتاة في الـ14 من العمر، من تجمد الأطراف.

وضمت المجموعة 25 أفغانيا وثلاثة باكستانيين وثلاثة صوماليين وتشهد بلغاريا الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوربي اكتظاظا في مراكز استقبال المهاجرين، خصوصا نتيجة إغلاق صربيا حدودها أمامهم لقطع الطريق إلى وسط وغرب أوروبا.