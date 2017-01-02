نائب فايز السراج مستقيلا : أعتذر للشعب الليبي على فلشي

أعلن

نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني المستقيل في ليبيا موسى الكوني

الاثنين استقالته من منصبه، موضحا أنه يقدم "الاعتذار للشعب الليبي على فشله" في مهامه.

موسى الكوني هو أحد النواب الثلاثة لرئيس حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقرا لها منذ آذار/مارس 2016 ، ويتحدر من جنوب ليبيا ويمثل أقلية الطوارق في الحكومة.

وتجد الحكومة برئاسة فايز السراج صعوبة كبيرة في فرض الأمن رغم تلقيها الدعم الدولي الكبير.

وقال الكوني في مؤتمر صحافي "اعتذر للشعب الليبي على فشلي" مضيفا "نحن مسؤولون ما دمنا قبلنا بهذه المهمة ونقر بذلك، وكل ما حصل في العام الماضي من مآس واغتصاب واجتياح وهدر للمال العام وتهريب وجرائم صغرت أم كبرت، فنحن مسؤولون عنه بالقانون والمنطق والأخلاق".

وكان من المفترض أن تحل حكومة الوفاق الوطني مكان الحكومتين اللتين كانتا تتنازعان السلطة في ليبيا منذ نحو عامين، واحدة في الشرق، والثانية في طرابلس. إلا أنها فشلت في ذلك.

ولم يتمكن السراج بعد من الحصول على ثقة البرلمان الليبي في طبرق في شرق البلاد، كما يرفض القائد العسكري اللواء خليفة حفتر تسليم السلطة إلى حكومة السراج.

وقال الكوني في تغريدة على حسابه في تويتر "العجز عن الاستجابة لانتظار الناس يدفعني إلى الاستقالة، إن المحنة لا تزال تعصف بالشعب وكنت قد عاهدت الناس أن أرفع عنهم هذا الوجع...لكني لم أفلح".

ورغم التعثر في عملها فإن القوات التابعة لحكومة السراج تمكنت مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي من تحرير مدينة سرت من قوات تنظيم الدولة.