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هولاند: معركة الموصل قد تنتهي "قبل الصيف"
آخر تحديث : الإثنين 02 يناير 2017   23:16 مكة المكرمة
الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند - أرشيفية

قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مساء الاثنين خلال زيارة يقوم بها إلى العراق إن المعركة التي تخوضها القوات العراقية والتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة لاستعادة الموصل قد تنتهي "قبل الصيف".

وأضاف بخصوص المعركة التي بدأت في 17 تشرين الأول/أكتوبر "لم ننته (من المسحلين )، فما زالت هناك الموصل. تم التأكيد لنا أن هذا الهدف قد يتحقق في الربيع، إذا كان ذلك ممكنا، وفي جميع الأحوال قبل الصيف".

وتحدث هولاند أثناء توقف في كردستان، المرحلة الأخيرة في زيارته المخصصة لبحث مكافحة تنظيم الدولة الذي يسيطر على الموصل منذ حزيران/يونيو 2014.

في الأسبوع الماضي تحدث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي التقى هولاند ببغداد الاثنين، عن مهلة "ثلاثة أشهر" للقضاء على التنظيم في العراق.

وتشكل فرنسا المساهمة الثانية في التحالف الدولي لمكافحة المسلحين بعد الولايات المتحدة.

وفي شهرين ونصف شهر تمكنت القوات العراقية من دخول الموصل واستعادة "حوالى 60%" من شرق المدينة بحسب ضابط عراقي، فيما ما زال غرب المدينة خاضعا لعناصر التنظيم".  

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 المصدر: الجزيرة مباشر+ الفرنسية
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