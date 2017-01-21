شاهد: انتشال ناجين بعد أيام تحت الثلوج في إيطاليا

قالت خدمة الإطفاء الوطنية في إيطاليا اليوم إن عمال الإنقاذ انتشلوا أربعة ناجين آخرين من أنقاض فندق فاخر دمره انهيار جليدي مما يرفع عدد الناجين إلى تسعة.

وأخرج العمال رجلين وامرأتين من أنقاض فندق ريجوبيانو الليلة الماضية بعد عمليات بحث مضنية على مدى ساعات توخى خلالها عمال الإنقاذ الحرص الشديد خشية انهيار جيوب التهوية بين الحطام.

وكان قد تم استخراج أربعة أطفال وامرأة أمس من تحت أطنان من الثلوج وحطام الفندق الواقع في سهل ناء بجبال وسط إيطاليا.

وقال لوكا كاري المتحدث باسم خدمة الإطفاء إنه تم أيضا استخراج جثتي امرأتين الليلة الماضية ليصل عدد القتلى المعلوم إلى أربعة. ولا يزال حوالي 15 شخصا مفقودين.

ودمرت عاصفة ثلجية قوية عصر الأربعاء الفندق المؤلف من أربعة طوابق وتساقط الحطام وتناثر على مئات الأمتار في الوادي. وكان هناك حوالي 30 شخصا بالفندق.