شاهد: شاب يصفع مانويل فالس المرشح لانتخابات الرئاسة بفرنسا

صفع شاب مانويل فالس رئيس الحكومة الفرنسية السابق والمرشح للانتخابات التمهيدية لليسار، بينما كان في زيارة لمدينة لامبال الصغيرة في منطقة بريتاني غرب فرنسا.

وكان رئيس الحكومة الفرنسية السابق يصافح بعض مؤيديه أمام مقر بلدية مدينة لامبال الصغيرة في منطقة بريتاني، عندما حاول شاب صفعه؛ إلا أن أحد عناصر الأمن المكلفين حمايته منعه من ذلك وألقى القبض عليه.

وقال فالس معلقا على الحادث "أنا لم أحضر إلى هنا للكلام عن نفسي، هناك دائما أشخاص يريدون منع الديموقراطية من التعبير عن نفسها، والديموقراطية لا يمكن أن تكون عبر العنف".

ويبلغ المعتدي من العمر 18 عاما، وقد أوقف بتهمة "ممارسة العنف بحق شخص مكلف بمهمة عامة"، حسب ما أفاد مصدر قضائي.

وفي الثاني والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الماضي رش شاب يعارض إصلاح قانون العمل الذي كان يعمل عليه فالس، الأخير بالطحين بينما كان يزور سوقا للميلاد في مدينة ستراسبورغ في شرق فرنسا.

وكان مانويل فالس أعلن رسميا ترشحه لخوض غمار الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2017 ويأتي هذا الإعلان بعد أن قرر الرئيس فرانسوا هولاند التخلي عن الترشح لهذه الانتخابات.