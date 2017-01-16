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مقتل 8 من الشرطة المصرية في هجوم على نقطة أمنية جنوبي البلاد
آخر تحديث : الثلاثاء 17 يناير 2017   00:16 مكة المكرمة
صورة من منشور الوزارة على فيسبوك

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 8 من أفراد الأمن وإصابة 3 آخرين في هجوم على نقطة أمنية جنوب البلاد.

وذكرت الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن مصدرا أن "مجموعة إرهابية قامت مساء اليوم 16 الجاري بمهاجمة كمين النقب على بعد 80 كيلو من مدينة الخارجة بالوادي الجديد".

وأضافت :" وقد تصدت قوة الكمين لهذا الهجوم مما أسفر عن مقتل 2 من المهاجمين ، كما استشهد 8 من قوة الكمين وإصابة 3 آخرين .. وجارى ملاحقة وتتبع الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية".

وتقع محافظة الوادي الجديد في الجنوب الغربي لمصر بالصحراء الغربية ويحدها من الشرق محافظات المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا وأسوان، ومن الغرب حدود مصر مع ليبيا.

 

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 المصدر: الجزيرة مباشر+ صفحة وزارة الداخلية المصرية على فيسبوك
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