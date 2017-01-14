شاهد:العثور على امرأة بعد اختطافها بـ 18 عاما في أمريكا

أعلنت السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية العثور على امرأة كانت خطفت وهي طفلة من مستشفى في جاكسونفيل في عام 1998.

ووفقا لمكتب رئيس شرطة جاكسونفيل فإن كاميا موبلي التي تبلغ من العمر الآن 18 عاما عثر عليها في منطقة وولتربورو بعد أن تم التحقق من هويتها من خلال اختبار الحمض النووي.

وأبلغ مايك وليامز رئيس شرطة جاكسونفيل مؤتمرا صحفيا أنها تبدو في صحة جيدة و"امرأة طبيعية في الثامنة عشر من العمر".

وألقت السلطات القبض على جلوريا وليامز (51 عاما) في ساوث كارولاينا بتهم من بينها الخطف.

وقال وليامز إن موبلي كانت تعتقد أن المرأة هي أمها.

وأضاف أن القضية أثارت اهتماما واسعا وأدت إلى أكثر من 2500 بلاغ مشيرا إلى أن التحقيق الذي تجريه السلطات لا يزال في مراحله المبكرة.