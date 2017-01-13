شاهد: التحقيق مع 6 من المشتبه فيهم بسرقة كاردشيان

عُرض ستة أشخاص آخرين على قاض اليوم فيما يتعلق بالسرقة تحت تهديد السلاح التي تعرضت لها نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان.

وسوف يقرر القاضي ما إذا كان سيخضعهم لتحقيق رسمي.

وقال مكتب الادعاء أمس إن مدعي باريس أخضع أربعة أشخاص يشتبه بضلوعهم في سرقة نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية للتحقيق الرسمي.

ويوم الاثنين ألقت الشرطة التي تحقق في السرقة القبض على 17 شخصا بينهم سائق قاد سيارة أقلتها خلال جولتها في أنحاء باريس في الأيام التي سبقت السرقة.

وفي الساعات الأولى من صباح الثالث من أكتوبر/تشرين الأول اقتحم لصوص ملثمون يرتدون زي الشرطة العقار الفاخر الذي كانت تنام فيه كارداشيان زوجة مغني الراب الأمريكي كاني ويست في وسط باريس.

وقالت السلطات في ذلك الوقت إنهم قيودها تحت تهديد السلاح قبل الفرار بخاتم خطبتها ومجوهرات أخرى تقدر بتسعة ملايين يورو (9.4 مليون دولار).