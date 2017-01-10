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إصابة سفير الإمارات لدى أفغانستان في انفجار بقندهار
آخر تحديث : الثلاثاء 10 يناير 2017   22:48 مكة المكرمة
صورة لزيارة الكعبي من حساب السفارة الإماراتية في أفغانستان على تويتر

قالت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم الثلاثاء في بيان إن سفيرها لدى أفغانستان أصيب في هجوم بقنبلة على دار للضيافة في مدينة قندهار  .

وأضاف البيان أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية تتابع ما قالت إنه "اعتداء إرهابي آثم" على دار الضيافة لوالي قندهار والذي نجم عنه إصابة سفير الإمارات لدى أفغانستان جمعة محمد عبدالله الكعبي  وعدد من الدبلوماسيين الإماراتيين الذين كانوا برفقته".

وقال مسؤول أفغاني إن أحد عشر شخصا قتلوا في انفجار بدار ضيافة حاكم إقليم قندهار بجنوبي أفغانستان الثلاثاء خلال اجتماع بين سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، وحاكم الإقليم وعدد من المسؤولين الأمنيين الإقليميين، ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

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 المصدر: الجزيرة مباشر+ وكالات
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