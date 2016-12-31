شاهد: الحكومة المصرية ترفع أسعار المواد التموينية

صورة من قرار زيادة أسعار المواد التموينية في مصر

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر زيادة أسعار السلع التموينية اعتبارا من الأحد 1 يناير كانون الثاني 2017.

ويحصل ملايين المواطنين في مصر على مواد تموينية شهريا تصرف بموجب بطاقات تموين لكل أسرة.

وبموجب القرار الجديد ارتفع سعر زجاجة زيت الطبخ إلى عشرة جنيها بدلا من 8.25 جنيهات، وزيادة سعر كيلو السكر للتجزئة 6.870 جنيها وللمستهلك بـ 7 جنيهات وسعر عبوة زيت الطعام الخليط زنة 800 جرام بـ9.75 جنيها للتجزئة و10 جنيهات للمستهلك، وسعر عبوة العدس المجروش زنه 500 جرام بـ 9.75 جنيهات للتجزئة و10 جنيهات للمستهلك بما يعادل سعر الكيلو 20 جنيها للمستهلك.

كما تضمن القرار أن يكون سعر الفول عبوة 500 جرام بـ 3.40 جنيها للتجزئة و3.50 جنيها للمستهلك بما يعادل سعر الكيلو بـ 7 جنيهات للمستهلك، وعبوة الصلصة زنة 320 جرام بسعر 3.15 جنيها للتجزئة و3.25 جنيهات للمستهلك، في حين بلغ سعر عبوة الشاي زنه 40 جرام بـ2.70 جنيها للتجزئة و2.75 جنيها للمستهلك

وتقرر إبلاغ مديري المديريات وفروع شركتي الجملة التابعة للوزارة بالمحافظات تمهيدا لصرف السلع لأصحاب البطاقات التموينية بالسعر الجديد مع مقررات يناير المقبل.

وتشهد مصر أوضاعا اقتصادية صعبة خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذته الحكومة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي ما أدى إلى انخفاض العملة المحلية الجنيه أمام الدولار ليعادل الأخير حاليا نحو 20 جنيها مقابل 8.8 جنيهات سابقا.