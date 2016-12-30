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فتح 5 محطات مترو في أثينا لإيواء المشردين من البرد القارس
آخر تحديث : الجمعة 30 ديسمبر 2016   23:21 مكة المكرمة
البرد القارس يضاعف معاناة المشردين في اليونان

فتحت السلطات اليونانية في وسط العاصمة أثينا خمس محطات مترو لإيواء المشردين من البرودة القارسة التي تسود اليونان.

وقالت إدارة المدينة إن هذا الوضع سيستمر بداية من اليوم الجمعة حتى إشعار آخر، مشيرة الى تخصيص أربع قاعات مزودة بأجهزة تدفئة لاستقبال المشردين.

وأضافت الإدارة أن هناك مختصين في العمل الاجتماعي مسؤولين عن إمداد آلاف المشردين بوسط العاصمة اليونانية بالملابس والأغطية والمواد الغذائية.

كانت درجات الحرارة انخفضت بشدة خلال الأيام الماضية في اليونان حيث تصل حاليا إلى درجة التجمد خلال الليل، كما يتساقط الجليد بصورة مستمرة وهو أمر نادر في هذه المدينة.

ولا تتوقع هيئة الأرصاد في اليونان تحسن الطقس إلا بداية من منتصف الأسبوع المقبل.  

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 المصدر: الجزيرة مباشر+ وكالات
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