الأحد 4 أغسطس 2019 10:19
20 قتيلا في إطلاق نار على متجر بولاية تكساس الأمريكية
قتل 20 شخصا وأصيب 26 في أحدث إطلاق نار بشكل عشوائي عند متجر في مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية (السبت) والذي دفع المتسوقين للهروب في حالة ذعر، فيما احتجز مشتبه به.
التفاصيل:
- قُتل 20 شخصا السبت في إطلاق نار في أحد الفروع المكتظة من متاجر وولمارت بمدينة إل باسو في تكساس، في آخر حوادث إطلاق النار الدامية في الولايات المتحدة.
- تسجيلات كاميرات الهواتف أظهرت العديد من الجثث على أرض مرآب المتجر فيما أظهرت تسجيلات أخرى متسوقين يفرون مذعورين من المتجر فيما كان يسمع دوي إطلاق النار.
- تم توقيف مشتبه به فيما تقوم الشرطة بدراسة بيان متطرف يعتقد أن مطلق النار قام بكتابته.
- الرقيب روبرت جوميز من شرطة إل باسو: السلطات استبعدت فكرة وجود أكثر من مطلق للنار، والتقارير الأولية تشير إلى أن المسلح استخدم بندقية.
- حاكم الولاية غريغ آبوت، قال في مؤتمر صحفي: عشرون شخصا أبرياء من إل باسو فقدوا حياتهم.
- من ناحيته، أشار قائد الشرطة في إل باسو، غريغ آلن، الى وجود 26 جريحًا أيضًا. وذكرت تقارير مختلفة أن أعمار المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات تتراوح من سنتين إلى 82 سنة.
- الشرطة قالت إن ما بين الف إلى 3 آلف متسوق كانوا في وولمارت لدى إطلاق النار.
- الشرطة أكدت أن المشتبه به الذي تم اعتقاله "رجل أبيض يبلغ الحادية والعشرين" من مدينة آلين بولاية تكساس، وقالت وسائل إعلام أمريكية إنه يدعى باتريك كروزيوس. وسلم نفسه إلى الشرطة على بعد مجمع عن وولمارت.
- آلن: لدينا بيانٌ من هذا الشخص يشير، الى حد ما، إلى وجود ارتباط محتمل بجريمة كراهية.
- البيان الذي تحدث عنه آلن، والذي يعتقد أن كروزيوس كتبه ونشر على الإنترنت ، يتضمن فقرات تندد بـ"غزو ذوي الأصول الإسبانية" لتكساس، ويشير الكاتب بوضوح إلى أنه يتوقع أن يُقتل خلال هجومه.
- شهود عيان قالوا إن المسلح قام على ما يبدو بإطلاق النار عشوائيًا حوالى الساعة 10,30 صباحًا.
- هرع العديد من وكالات إنفاذ القانون إلى موقع الحدث بما في ذلك الشرطة وأفراد الأمن الداخلي ودوريات حرس الحدود.
- شاهد عيان قال إنه رأى شخصا واحدا على الأقل مصابا بطلق ناري في رأسه كما رأي متسوقين تلطخت ملابسهم بالدماء.
- قرابة العصر بدا أن الوضع بات تحت السيطرة، لكن قوات الأمن واصلت تمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود مسلحين طليقين.
- صورة التقطتها كاميرات المراقبة، أظهرت المسلح حاملًا ما يشبه رشاش إي.كيه-47.
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ذكرت (سي.إن.إن) أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) فتح تحقيقًا داخليًا في "الإرهاب" فيما يتعلق بالحادث.
ترمب يغرد
- البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب علم بإطلاق النار ويتابع الموقف.
- ترمب على تويتر: التقارير سيئة للغاية، يوجد عدد من القتلى، وتعمل السلطات من أجل تقديم كامل الدعم.
- فيما دان ترمب "العمل الجبان" الذي تتعامل معه الشرطة كجريمة كراهية محتملة، تعالت الأصوات المطالبة بإنهاء "آفة" أعمال العنف المرتبطة بحمل السلاح.
موقع الحادث
- غالبًا ما تشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار دامية.
- هذا ثاني حادث إطلاق نار دام في أقل من اسبوع في متاجر وولمارت في الولايات المتحدة ويأتي بعد إطلاق نار في كاليفورنيا في نهاية الأسبوع الماضي.
- يقع مركز سيلو فيستا التجاري في شرق إل باسو الواقعة على حدود البلاد الجنوبية مع المكسيك.
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هذا ثامن أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في التاريخ الأمريكي الحديث بعد واقعة عام 1984 في سان إيسدرو التي قتل فيها 21 شخصًا.
- عُرضت مقاطع مصورة على تويتر تظهر إجلاء رواد أحد المتاجر رافعين أيديهم في الهواء.
- إطلاق النار بشكل عشوائي شائع في الولايات المتحدة، ويوم الأحد قتل مسلح ثلاثة أشخاص في مهرجان للطعام في شمال كاليفورنيا قبل أن ينتحر.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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