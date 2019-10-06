الأحد 6 أكتوبر 2019 14:21
20 قتيلا بهجوم على موقع تنقيب عن الذهب شمالي بوركينا فاسو
قالت مصادر أمنية، السبت، إن 20 شخصا لقوا مصرعهم خلال هجوم ليل الجمعة على موقع للتنقيب عن الذهب في قرية دولماني بمنطقة أربيندا شمالي بوركينا فاسو، حيث ينتشر عنف مجموعات مسلحة.
هجوم مسلح
- فرانس برس عن مصدر أمني: هاجم أفراد مسلحون موقع التنقيب عن الذهب في دولماني، بالقرب من أربيندا، في محافظة سوم، مخلّفين 20 قتيلًا، غالبيتهم من عمال المناجم.
- مصدر أمني آخر أكد حصول الهجوم، مشيرًا إلى وجود عدد من الجرحى، من دون أن يعطي مزيدًا من التفاصيل.
- الهجوم وقع على مقربة من المكان الذي فجر فيه انتحاريون جسرًا يربط بين بلدتين شماليتين في منتصف سبتمبر/أيلول، بحسب صحيفة "الغارديان".
هجمات سابقة
- قبل أسبوع، قتل 17 شخصًا، بينهم جندي، في هجمات شمال بوركينا فاسو.
- في 29 سبتمبر/أيلول، قام حوالي 20 رجلًا يستقلون الدراجات النارية بمهاجمة قرية كومسيلجا في مقاطعة بام، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإحراق المحال التجارية وإطارات سيارتين.
- في وقت لاحق من نفس اليوم، قُتل سبعة أشخاص بعد أن هاجم أفراد مسلحون قرية دينون في نفس المقاطعة.
- شهد هجوم ثالث في ديو في ولاية سوم مقتل جندي خلال هجوم على وحدة بالجيش.
دوامة عنف
- منذ أربعة أعوام ونصف عام، تشهد بوركينا فاسو الواقعة في غرب أفريقيا، دوامة عنف تنسب إلى مجموعات مسلحة مرتبطة بالقاعدة أو بتنظيم الدولة.
- الهجمات أدت إلى فرار أكثر من 300 ألف شخص من منازلهم في شمال وشرق البلاد، ولجؤوا إلى مناطق في جنوب البلاد حيث التهديد المسلح أقل.
- هذه الأحداث أدت إلى إقفال نحو ألفي مدرسة، وأجبر العنف نحو مليوني طفل على عدم الذهاب للمدارس في غرب ووسط أفريقيا.
- يبدو جيش بوركينا فاسو عاجزًا عن وقف هذه الهجمات، وبعد أن كانت تطاول المناطق الشمالية من البلاد، انتقلت أيضًا الى الشرق وبعض مناطق الغرب
- الشهر الماضي، أعلن زعماء غرب أفريقيا عن خطة بقيمة مليار دولار لمحاربة العنف المسلحفي قمة بوركينا فاسو.
- تعثرت حتى الآن المعركة ضد موجة العنف المسلح المتصاعدة في المنطقة بسبب نقص الأموال.
المصدر
فرانس برس
الغارديان
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