الاثنين 3 سبتمبر 2018 17:17
20 طالبا سعوديا يطلبون اللجوء إلى كندا
أفاد تقرير لهيئة الإذاعة الكندية أن 20 طالبا سعوديا طلبوا اللجوء إلى كندا في محاولة منهم للبقاء في البلاد بعد الأزمة السياسية بين البلدين.
وهذا أبرز ما جاء في تقرير هيئة الإذاعة الكندية:
- الناشط السعودي عمر عبد العزيز قال إن بعض الطلاب يتخوفون من العودة إلى السعودية خشية تعرضهم للاعتقال.
- الطلاب قدموا طلبات اللجوء بعد انقضاء الموعد النهائي لمغادرتهم البلاد والذي حددته السلطات السعودية نهاية الشهر الماضي.
- القرار السعودي قلب حياة أكثر من ثمانية آلاف طالب سعودي في كندا رأسا على عقب.
- يـريـد الـطـلاب الـبقاء فـي كندا، لتفادي خسارة ما أنجزوه والوقت الذي أمضوه في الدراسـة والعمل.
- يمكن للأفراد تقديم طلبات اللجوء إلى كندا في حال إثبات تعرضهم لاضطهاد في بلدهم الأم، على أساس العرق أو الدين أو الرأي السياسي أو الجنسية أو العضوية داخل مجموعة اجتماعية معينة.
كيف بدأت الأزمة؟
- حدثت أزمة سياسية بين السعودية وكندا عقب تصريحات لوزيرة الخارجية الكندية انتقدت فيها اعتقال المملكة ناشطين سعوديين.
- سحبت السعودية سفيرها من كندا وطردت السفير الكندي لديها، وقامت بتجميد التعاملات التجارية، والاستثمارات الجديدة بين البلدين، إضافة لإيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا.
- أعلنت الخطوط الجوية السعودية وقف جميع رحلاتها من وإلى المطارات الكندية.
- توصل البلدان إلى توافق على تمديد مهلة بقاء طلاب الكليات الطبية والأطباء المقيمين والباحثين في كندا لمدة ثلاثة أسابيع إضافية بعد نهاية الموعد المحدد 31 من أغسطس/آب.
المصدر
الجزيرة مباشر
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