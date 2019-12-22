الولايات المتحدة
الأحد 22 ديسمبر 2019 17:23

13 مصابا بإطلاق نار خلال حفل منزلي بشيكاغو الأمريكية [فيديو]

إصابة 13 شخصًا بجروح، إثر إطلاق نار أثناء حفل منزلي
مواقع التواصل
أعلنت الشرطة الأمريكية، الأحد، إصابة 13 شخصًا بجروح، في إطلاق نار أثناء حفل منزلي، بمدينة شيكاغو، شرقي الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية عن شرطة المدينة أن 4 من المصابين حالاتهم حرجة.

وأوضحت الشرطة أن الحادثة وقعت إثر خلاف جرى خلال حفل منزلي.

وأضافت أن الضحايا تتراوح أعمارهم ما بين 16 و48 عاما، تعرضوا لطلقات نارية بمناطق مختلفة من  أجسادهم.

ووصفت الشرطة حادث إطلاق النار بالاستثنائي، وبأنه لا يتكرر عادة.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

اقرأ أيضا

Thumbnail
وزير الخارجية اليمني: اتفاق الرياض لم يأت لتغيير شكل الدولة
Thumbnail
الكويت تأمل عودة سريعة للإنتاج النفطي بالمنطقة المقسومة مع السعودية

الأكثر قراءة

  1. وزير الخارجية اليمني: اتفاق الرياض لم يأت لتغيير شكل الدولة
  2. الكويت تأمل عودة سريعة للإنتاج النفطي بالمنطقة المقسومة مع السعودية
  3. 13 مصابا بإطلاق نار خلال حفل منزلي بشيكاغو الأمريكية [فيديو]
  4. مقتل إمام جامع بالموصل.. و29 حالة اغتيال طالت ناشطي الاحتجاجات
  5. محمود حسين.. 3 سنوات رهن الاعتقال دون محاكمة