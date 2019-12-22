الأحد 22 ديسمبر 2019 17:23
13 مصابا بإطلاق نار خلال حفل منزلي بشيكاغو الأمريكية [فيديو]
أعلنت الشرطة الأمريكية، الأحد، إصابة 13 شخصًا بجروح، في إطلاق نار أثناء حفل منزلي، بمدينة شيكاغو، شرقي الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية عن شرطة المدينة أن 4 من المصابين حالاتهم حرجة.
MASS SHOOTING: Chicago Police say 13 people were shot at a house party in #Englewood. https://t.co/dFjtSG0da9 @abc7chicago pic.twitter.com/Bhqa1uhGDF— Mark Rivera ABC7 (@MarkRiveraABC7) December 22, 2019
وأوضحت الشرطة أن الحادثة وقعت إثر خلاف جرى خلال حفل منزلي.
BREAKING UPDATE: Mass shooting at an #Englewood house party. Four people are in critical condition. Police say incident is isolated...a fight broke out at a party. Police say two people started shooting at each other and it spilled out into the street. @abc7chicago pic.twitter.com/FOq3Vzc83u— Mark Rivera ABC7 (@MarkRiveraABC7) December 22, 2019
وأضافت أن الضحايا تتراوح أعمارهم ما بين 16 و48 عاما، تعرضوا لطلقات نارية بمناطق مختلفة من أجسادهم.
ووصفت الشرطة حادث إطلاق النار بالاستثنائي، وبأنه لا يتكرر عادة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات