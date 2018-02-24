فرنسا
السبت 24 فبراير 2018 09:56

%12 من الفرنسيات تعرضن للاغتصاب مرة واحدة على الأقل

أرشيفية
كشفت دراسة حديثة أن 12% من النساء بفرنسا، تعرضن للاغتصاب مرة واحدة على الأقل في حياتهن.

الدراسة التي نشرها أمس موقع إذاعة "فرانس إنفو" (حكومية)، أكدت أن 43% من الفرنسيات تعرضن للاستغلال الجنسي الجسدي، و50% تعرضن لشتائم لفظية جنسية، و58% تعرضن لسلوك جنسي غير لائق، مرة واحدة على الأقل.

وأشارت أن غالبية هؤلاء النسوة تعرضن للاغتصاب أو الاعتداء أو التحرش من قبل أشخاص معروفين لهن، وأن عددًا محدودًا منهن تقدم ببلاغ شكوى إلى السلطات في هذا الإطار.

 وأضافت أن 70% من الضحايا لم يكشفن عما تعرضن له لأي شخص آخر.

ولفت "ميشيل ديبوت"، المختص النفسي في مؤسسة "جان جوريس" (غير حكومية)، أن نتائج الدراسة تثبت عدم واقعية قناعة شريحة واسعة من الفرنسيين بانخفاض معدلات الاغتصاب والتحرش، مؤكدًا، بحسب الإذاعة، أنها تشهد ازديادًا.

المصدر
الأناضول
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اغتصاب
فرنسا
تحرش
اعتداء جنسي
فرانس إنفو
دراسة

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