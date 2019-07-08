12 جامعة عربية تغادر التصنيف العالمي للجامعات

أظهر تصنيف مؤسسة (QS) السنوي للجامعات لعام 2020 خروج 12 جامعة عربية من قائمة الألف الأولى على مستوى العالم.

وبحسب التصنيف جاءت 26 جامعة عربية فقط ضمن الألف جامعة الأولى على مستوى العالم للعام 2020، مقابل 38 جامعة عام 2019.

وجاءت 10 جامعات ضمن قائمة الـ 500 الأولى، مقابل 11 جامعة عام 2019.

مصر والمغرب

شملت القائمة الجديدة 4 جامعات مصرية مقابل 6 عام 2019، جاء ترتيبها كالتالي:

الجامعة الأمريكية بالقاهرة في المرتبة 395 متقدمة من 420 عام 2019، وجامعة القاهرة ضمن الشريحة من 521 إلى 530، وهو نفس الترتيب السابق، وجامعة عين شمس ضمن الشريحة 801 إلى 1000 متراجعة من الشريحة 701 إلى 750 عام 2019، وجامعة الإسكندرية ضمن الشريحة 801 إلى 1000 وهو نفس ترتيب العام السابق.

خرج من القائمة جامعتا الأزهر، وأسيوط من مصر، وجامعة الأخوين من المغرب.

السعودية

شملت القائمة 6 جامعات أولها جامعة الملك عبد العزيز وجاء ترتيبها 186 متقدمة من الترتيب 231 عام 2019، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجاء ترتيبها 200 متأخرة من الترتيب 189 عام 2019، وجامعة الملك سعود في الترتيب 281 متأخرة من الترتيب 256 عام 2019، وجامعة الملك خالد في الشريحة 501 إلى 510 متأخرة من الترتيب 448 عام 2019، وجامعة أم القرى ضمن الشريحة 501 إلى 510 متقدمة من الشريحة 541 إلى 550 عام 2019، وجامعة الملك فيصل ضمن الشريحة 801 إلى 1000، وهو نفس ترتيب العام السابق.

بينما خرج من القائمة جامعتا الإمام عبد الرحمن بن فيصل، وجامعة الإمام محمد بن سعود.

الإمارات

شملت قائمة الألف الأولى عدد 6 جامعات أولها جامعة خليفة وجاءت في الترتيب 268 متقدمة من 315 عام 2019، وجامعة الإمارات في الترتيب 329 متقدمة من 350، والجامعة الأمريكية بالشارقة في الترتيب 371 متقدمة من 376، والجامعة الأمريكية بدبي ضمن الشريحة من 601 إلى 650 متأخرة من الشريحة 561 إلى 570، وجامعة الشارقة ضمن الشريحة من 651 إلى 700 وهو نفس الترتيب السابق، وجامعة أبو ظبي ضمن الشريحة من 701 إلى 750 وهو نفس الترتيب السابق.

وخرج من القائمة كل من جامعة زايد، وجامعة عجمان.

لبنان:

شملت القائمة عدد 3 جامعات أولها الجامعة الأمريكية في بيروت وجاءت في الترتيب 244 متأخرة من 237 عام 2019، وجامعة القديس يوسف ضمن الشريحة 561 إلى 570 متأخرة من الترتيب 500، والجامعة اللبنانية الأمريكية ضمن الشريحة من 581 إلى 590 متقدمة من الشريحة 601 إلى 650.

وخرج من القائمة 3 جامعات خاصة هي جامعة بالاماند، وجامعة USEK، وجامعة نوتردام.

قطر

جامعة قطر وجاء ترتيبها 276 متقدمة من الترتيب 332.

سلطنة عُمان

جامعة السلطان قابوس وجاء ترتيبها 379 متقدمة من الترتيب 450.

الأردن

الجامعة الأردنية وجاءت ضمن الشريحة من 601 إلى 650، وهو نفس الترتيب السابق.

دخلت جامعة العلوم والتكنولوجيا الترتيب هذا العام ضمن الشريحة 651 إلى 700.

العراق

جامعة بغداد وجاءت ضمن الشريحة من 701 إلى 750 متأخرة من الشريحة 651 إلى 700.

وخرج من القائمة هذا العام 3 جامعات هي جامعة الكوفة، وجامعة المستنصرية، وجامعة UB.

الكويت

جامعة الكويت جاءت في الشريحة من 801 إلى 1000 وهو نفس الترتيب السابق.

البحرين

جامعة البحرين جاءت في الشريحة من 801 إلى 1000 وهو نفس الترتيب عام 2019.

العشرة الأول عالميا

حصدت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بعدد 5 جامعات ضمن العشرة جامعات الأول على مستوى العالم، تلتها بريطانيا بعدد 4 جامعات، ثم سويسرا بجامعة واحدة وهذه الجامعات بالترتيب هي:

معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (أمريكا)

جامعة ستانفورد (أمريكا)

جامعة هارفارد (أمريكا)

جامعة أوكسفورد (بريطانيا)

معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (أمريكا)

المعهد السويسري الفيدرالي للتكنولوجيا (سويسرا)

جامعة كامبريدج (بريطانيا)

جامعة UCL (بريطانيا)

إمبريال كوليدج لندن (بريطانيا)

جامعة شيكاغو (أمريكا)