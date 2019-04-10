المقالات والدراسات
الأربعاء 10 أبريل 2019 13:39

11 مقالاً تجيب على السؤال الحائر: لماذا يلحدون؟!

الكاتب والباحث الإسلامي محمد خير موسى
مواقع التواصل
يبدأ موقع "الجزيرة مباشر" الأربعاء، نشر سلسلة مقالات عن ظاهرة الإلحاد بعد الثورات العربية، للكاتب والباحث الإسلامي محمد خير موسى.

حيث يُنشر اليوم المقال الأول، والذي يسعى الكاتب فيه إلى ضبط المفهوم، والوقوف على معنى الإلحاد وأنواعه، من خلال ما وصفه بعملية "تفكيك الإلحاد"، والذي قد يراه البعض ظاهرة، ويراه البعض الآخر أنه لم يصل إلى هذه الدرجة من الشيوع والانتشار، وإن كان الجميع لا ينكرون أن "الإلحاد" أصبح موجوداً، ويعبر عن نفسه عبر السيوشيال ميديا، بجرأة.

في تفكيكه لـ "الإلحاد" لا ينكر "خير موسى" أن هناك من ينكرون مجرد مناقشته أو الاعتراف بوجوده، لكنه يرى بعقلية الباحث المتمكن من أدواته، أن الاعتراف به هو الأفضل لتتم مواجهته، بيد أن هذه المواجهة ينبغي أن تسبقها معرفة بالموضوع من خلال فهمه والإحاطة به من كل جوانبه، وهو ما يبدأ في الإقدام عليه بداية من مقاله الأول الذي ينشر في زاوية "المقالات".

http://mubasher.aljazeera.net/opinion/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9…

 

المصدر
الجزيرة مباشر
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مقالات
الإلحاد
محمد خير موسى

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