11 لواء.. مغردون يسخرون من حركة تغيير المحافظين الجديدة بمصر
وأثار الأمر جدلا وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وتفاعل المغردون عبر وسم (#حركة_المحافظين)، مبينين كيف تحكم المؤسسة العسكرية قبضتها في كل أجهزة الدولة.
وشهدت مصر حركة لتعيين محافظين جدد شملت 16 محافظًا (من أصل 27) و23 نائبًا، أدوا القسم أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الأربعاء.
لواء عصام ابراهيم-أسيوط— الطيب محمد الطيب (@etaeb2) November 27, 2019
لواء نورالدين-كفرالشيخ
لواء اشرف عطية -اسوان
لواء الهجان-القليوبية
لواء شعيب-مطروح
لواء الشريف-الاسكندرية(أمن وطني)
لواء فهمي-إسماعيلية
لواء القاضي-المنيا
لواء الدرديري -قنا
لواء الفقي -سوهاج
لواء حنفي-البحرالأحمر#حركه_المحافظين#مش_حكم_عسكر
ويعقد مجلس النواب المصري، اليوم الخميس، جلسة طارئة للتصويت على قرار الرئيس المصري بالتجديد لمحافظ المركزي طارق عامر، لمدة 4 سنوات، في فترة ولاية ثانية وأخيرة، بحسب صحف محلية.
والمحافظ في مصر هو أعلى مسؤول محلي بالأقاليم، وحركة التغيير هذه تعد الرابعة في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والثامنة منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
وكان الكاتب الصحفي المقرب من السلطة، ياسر رزق، قال قبل 10 أيام، إن هناك ملاحظات على مستوى المحافظين، وعدد كبير من الوزراء، وهناك تعديل مرتقب يطيح بـ 10 وزراء من الحكومة، كما أفادت أمس صحف محلية مؤيدة للنظام أن هناك تعديلا وزاريا سيتم خلال أيام قليلة، نقلا عن مصادر مطلعة بالحكومة لم تذكرها.
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#حركه_المحافظين 11 لواء من الجيش والشرطة— Abou essa (@mohamedessa222) November 27, 2019
انا:كفايه بجى
السيساوى:كمان واحده pic.twitter.com/7H0JLOZljN
وانا باتابع #حركه_المحافظين— ابن النيل (@ayman_s_22) November 27, 2019
واسماء واعمار المحافظين الجدد ونوابهم
افتكرت مقولة صدعونا بيها بتوع السبوبة وتاجرو بيها زمان الا وهى
(تمكين الشباب )
النهاردة باقول لهم ازيكم
#حركه_المحافظين— AhmedAllesi (@ahmedallesi82) November 27, 2019
المصحف الموجود في قصر عابدين دخل موسوعة جينيس لأكثر مصحف اتحلف عليه كذب منذ ظهور الإسلام
مناصب المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن وبعض المناصب هي عبارة عن مكافأة نهاية الخدمة العسكرية للسادة اللواءات ويجعله عامر #حركة_المحافظين https://t.co/sFtoLDKNdA— Zakي_ Gomعaa# (@gom_zak) November 27, 2019
#حركة_المحافظين: ميركاتو القوات المسلحة pic.twitter.com/R1jtZEnbap— mohamed mahmoud dr3 (@3drmohamed) November 27, 2019
هي مش #حركه_المحافظين هى حركة الدور على مين لأن دى عبارة عن ساقية بتلف و اللى بيجى عليه الدور بيغرف شوية من فلوس الشعب أما يهربها برة مصر أو يشترى قصور على عربيات أخر موديل و يعمل له مشروع أو يفتح توكيل و يريح ولاده و ولاد ولاده و يولع الشعب ع الطرق المكسرة ع التعليم و ع الصحة.— المسحراتى _ Elmsaharty (@Elmsaharty) November 27, 2019
#حركه_المحافظين— مواطن عربى (@m_mohamed200) November 27, 2019
ماشاء الله هو فى محافظات وكمان ليها محافظين
ده فين الكلام ده
حر كة اللواءات تصدر اليوم— 🇳️ نــور هــانم (@Humanityyvoice) November 27, 2019
قصدي #حركة_المحافظين
حركة السادة اللواءات— Sana (@Ga_sana2) November 27, 2019
16 محافظ جديد منهم 11 لواء دا غير السادة اللواءات اللي لسه علي كراسيهم زي سيادة اللواء المحافظ خالد فودة #حركة_المحافظين