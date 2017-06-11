الأحد 11 يونيو 2017 23:15
11 قتيلا وفرار 900 سجين في هجوم على سجن بالكونغو
قتل 11 شخصا وتمكن أكثر من 900 سجين من الفرار في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية خلال هجوم شنه على السجن "مهاجمون" لم تعرف هوياتهم، كما أفاد مسؤول محلي كبير.
وقال حاكم إقليم شمال كيفو جوليان بالوكو للصحفيين إن "سجن كانغاوايي في مدينة بيني تعرض لهجوم من قبل مهاجمين لم تعرف هوياتهم حتى الساعة خلال تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن والمهاجمين، وقتل 11 شخصا بينهم ثمانية من عناصر الأمن، بحسب تعداد أجرته أجهزتنا.
وأضاف "في الوقت الراهن لم يبق في السجن إلا 30 معتقلا من أصل 966 سجينا".
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات