السبت 1 ديسمبر 2018 10:19
11 رسالة من ابن سلمان للقحطاني خلال اغتيال خاشقجي
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن خلاصة تقرير الاستخبارات الأمريكية أظهرت إرسال ولي العهد السعودي 11 رسالة هاتفية لسعود القحطاني خلال عملية اغتيال خاشقجي.
أبرز ما ورد في تقرير وول ستريت جورنال:
- التقييم الأساسي لوكالة الاستخبارات المركزية خلص إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو، على الأرجح، من أمر باستهداف الصحفي جمال خاشقجي.
- نقلت عن تقييم السي آي أيه، أنه تم رصد 11 رسالة من ولي العهد السعودي إلى مستشاره الذي أشرف على فرق القتل في الساعات التي سبقت اغتيال خاشقجي وبعد اغتياله.
- تم رصد مكالمة هاتفية للأمير محمد بن سلمان مع مستشاره سعود القحطاني تضمنت طلبه القيام بمحاولات لإغراء خاشقجي بالعودة إلى السعودية، ثم اتخاذ الترتيبات في خارج المملكة، إذا لم تنجح محاولات استدراجه.
- التقرير قال بأنه هذه كانت إشارة للشروع في تنفيذ عملية اغتيال خاشقجي.
- استعرضت فقرات من تقييم وكالة الاستخبارات، الذي يستشهد بمكالمات ورسائل إلكترونية تم رصدها وغيرها من معلومات سرية بشأن اغتيال خاشقجي.
خلفيات:
- قتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول على يد فريق حضر من الرياض خصيصا لهذا الغرض بهذا النيابة العامة السعودية.
- تقارير إعلامية كشفت أن تقرير السي آي أيه خلص إلى أن ولي العهد السعودي هو من أمر بقتل خاشقجي.
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إن التقرير لم يجزم بأن ابن سلمان هو من أمر بالقتل.
- السلطات السعودية بعد محاولات إنكار وتغييرات في الرواية أكثر من مرة اعترفت بمقتل خاشقجي داخل القنصلية إلا أنها تصر على أن ولي العهد محمد بن سلمان لا علاقة بالجريمة.
- السلطات التركية قالت إن الأمر بقتل خاشقجي صدر من أعلى المناصب في السعودية وأن فريق الاغتيال لم يتخذ قرار قتل خاشقجي بنفسه.
- يطالب مئات الشخصيات العالمية، الأمم المتحدة، بفتح تحقيق دولي في قضية مقتل خاشقجي.
المصدر
صحف أمريكية
الجزيرة مباشر
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