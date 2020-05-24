1000 من ضحايا فيروس كورونا على الصفحة الأولى من النيويورك تايمز
وذكرت الصحيفة أنه تم استبدال جميع المقالات والصور والرسومات المعتادة بقائمة أسماء ومقتطفات من نعيهم، إحياء لذكرى المتوفين مع اقتراب الولايات المتحدة من تسجيل 100 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا.
وقالت مساعدة محرر بقسم الرسومات في الصحيفة سيمون لاندون، إنها أدركت مع زملائها أنه "فيما بيننا وربما بين عامة الناس، هناك القليل من المجهود في البيانات".
وقالت الصحيفة في بيان يوم السبت إن الصفحة أعدها باحث قام بتمشيط مصادر النعي واعلانات الوفيات عبر الإنترنت وقام بتجميع قائمة تضم حوالي 1000 اسم.
قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى مليون و595885 حالة بزيادة 24268 حالة عن الرقم السابق بينما زاد عدد الوفيات 1852 حالة إلى 96002.
وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكز الأمريكية ووكالة بلومبرغ، بشأن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، ارتفاع حالات الإصابة عالميا لتتجاوز 5 ملايين و 345 ألف حالة.
وبلغ إجمالي حالات الإصابة حتى اليوم الأحد 5 ملايين و345 ألف و785 حالة، وأوضحت البيانات أن حالات الوفاة بالفيروس بلغت 342061 حالة وفاة.