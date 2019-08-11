الدوري الإنجليزي الممتاز
الأحد 11 أغسطس 2019 20:37

‭ ‬صلاح يلتقط الصور مع طفل أصيب أثناء محاولة اللحاق بسيارته

لويس فاولر مع محمد صلاح
مواقع التواصل
انتهت محاولة مشجع صغير لنادي ليفربول لمشاهدة محمد صلاح بإصابته بنزيف في الأنف لكن الصبي سرعان ما نسي كل آلامه حين أظهر المهاجم الدولي المصري تعاطفه ووقف إلى جواره لالتقاط الصور
التفاصيل:
  • ذكرت شبكة سكاي أن لويس فاولر (11 عاما) اصطدم في عامود إنارة وسقط على الأرض والدماء تنزف من أنفه بعد أن ركض هو وشقيقه ايزاك بجوار سيارة صلاح، أمس السبت، وهما يلوحان للاعب ليفربول.
  • بعد أن شاهد الولد الصغير يتألم عاد صلاح بسيارته للاطمئنان عليه قبل أن يلتقط معه الصور.
  • قال جو كوبر زوج والدة فاولر لشبكة سكاي "اعتذر صلاح وأبدى تعاطفه الشديد مع الولدين وجعلهما يشعران بتحسن كبير".
  • كتب كوبر على تويتر مع صور للمهاجم برفقة الولدين "نشكرك يا صلاح على عودتك للاطمئنان عليهما بعدما أصيب لويس وهو يحاول التلويح لك".
  • تابع "يحبك كثيرا وزال الألم فورا حين احتضنته.. أنت رجل حقيقي.. أشكرك أيها الملك المصري".
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول الإنجليزي
محمد صلاح
طفل

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