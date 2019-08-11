الأحد 11 أغسطس 2019 20:37
صلاح يلتقط الصور مع طفل أصيب أثناء محاولة اللحاق بسيارته
انتهت محاولة مشجع صغير لنادي ليفربول لمشاهدة محمد صلاح بإصابته بنزيف في الأنف لكن الصبي سرعان ما نسي كل آلامه حين أظهر المهاجم الدولي المصري تعاطفه ووقف إلى جواره لالتقاط الصور
التفاصيل:
- ذكرت شبكة سكاي أن لويس فاولر (11 عاما) اصطدم في عامود إنارة وسقط على الأرض والدماء تنزف من أنفه بعد أن ركض هو وشقيقه ايزاك بجوار سيارة صلاح، أمس السبت، وهما يلوحان للاعب ليفربول.
- بعد أن شاهد الولد الصغير يتألم عاد صلاح بسيارته للاطمئنان عليه قبل أن يلتقط معه الصور.
@MoSalah thank you for coming back to check on my boys after Louis KO’d himself trying to get a wave! He loves you so much and the pain went away instantly when you came to give them a hug. A nose reset worth well worth it he said. You are a top man and a true gent! #EgyptianKing pic.twitter.com/wrmHc4vxB9— Joe Cooper 🐺 (@joecooper93) August 10, 2019
- قال جو كوبر زوج والدة فاولر لشبكة سكاي "اعتذر صلاح وأبدى تعاطفه الشديد مع الولدين وجعلهما يشعران بتحسن كبير".
- كتب كوبر على تويتر مع صور للمهاجم برفقة الولدين "نشكرك يا صلاح على عودتك للاطمئنان عليهما بعدما أصيب لويس وهو يحاول التلويح لك".
- تابع "يحبك كثيرا وزال الألم فورا حين احتضنته.. أنت رجل حقيقي.. أشكرك أيها الملك المصري".
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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