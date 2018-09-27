دوري أبطال أوربا
الخميس 27 سبتمبر 2018 18:50

يويفا يعلن عقوبة رونالدو

لم تستمر مباراة رونالدو الأولى مع يوفنتوس ضد فالنسيا في دوري الأبطال الأسبوع الماضي سوى 29 دقيقة
رويترز
قال الاتحاد الأوربي لكرة القدم إن كريستيانو رونالدو سيتم إيقافه مباراة واحدة فقط بعد طرده في دوري أبطال أوربا في قرار يمهد الطريق أمام رونالدو لمواجهة ناديه السابق مانشستر يونايتد.
رونالدو ينجو من عقوبة مغلظة
  • لم تستمر مباراة رونالدو الأولى مع يوفنتوس ضد فالنسيا في دوري الأبطال الأسبوع الماضي سوى 29 دقيقة ليحصل بعدها على بطاقة حمراء مباشرة بسبب احتكاك مع جيسون موريو خلال فوز الفريق الإيطالي 2-صفر.
  • رونالدو كان يواجه خطر الغياب عن رحلة يوفنتوس لملعب أولد ترافورد إذا تم تمديد العقوبة وفقا للوائح الاتحاد الأوربي يالتي تنص على أن يويفا يحق له مد فترة العقوبة إلى مباراتين أو ثلاثة بحسب تقرير الحكم.

  • لكن لجنة الانضباط والقيم في الاتحاد الأوربي قررت اليوم الخميس أنها لن تمدد عقوبة رونالدو التي تبلغ مباراة واحدة وهو ما يعني غيابه فقط عن مباراة يانغ بويز السويسري في المجموعة الثامنة الأسبوع القادم.

  • يزور العملاق الايطالي مانشستر لخوض مباراته الثالثة في المجموعة يوم 23 أكتوبر تشرين الأول.
رونالدو ومانشستر يونايتد
  • لعب رونالدو في يونايتد بين 2003 و2009 وساعده على الفوز بدوري الأبطال عام 2008. وانتقل بعدها إلى ريال مدريد حيث فاز بالدوري الاسباني مرتين ودوري الأبطال أربع مرات خلال تسع سنوات.
  • وقع أفضل لاعب في العالم خمس مرات ليوفنتوس قبل بداية الموسم مقابل 100 مليون يورو (117 مليون دولار).
المصدر
رويترز
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رونالدو
يوفنتوس
فالنسيا
دوري أبطال أوربا

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