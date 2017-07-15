الدوري الإيطالي لكرة القدم
السبت 15 يوليو 2017 10:10

يوفينتوس الإيطالي يعلن قيمة بيع بونوتشي إلى ميلان

ليوناردو بونوتشي
الجزيرة
كشف نادي يوفينتوس الإيطالي، الجمعة، عن المقابل المالي الذي انتقل بموجبه لاعب كرة القدم ليوناردو بونوتشي، إلى صفوف أي سي ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال النادي عبر موقعه الالكتروني، "بونوتشي ينتقل إلى ميلان مقابل 42 مليون يورو تدفع على 3 أقساط".

وأعلن ميلان، في وقت سابق اليوم عن تعاقده مع بونوتشي، بعقد يستمر حتى عام 2022، بعد الاتفاق معه على كافة التفاصيل المالية الخاصة بالتعاقد.

ودافع بونوتشي، عن ألوان يوفنتوس، منذ 2010، ولعب دوراً أساسياً بإحرازه لقب الدوري في المواسم الستة الأخيرة إضافة إلى الكأس الإيطالية في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

المصدر
الأناضول
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يوفنتوس
ليوناردو بونوتشي
ميلان
الدوري الإيطالي
كرة قدم

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