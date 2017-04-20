دوري أبطال أوربا
الخميس 20 أبريل 2017 00:07

يوفنتوس ينهي أحلام برشلونة ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

لاعبو يوفي يحتفلون بالفوز على برشلونة
رويترز
انهارت أحلام برشلونة في تحقيق عودة تاريخية أخرى في النتيجة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتعادله سلبيا مع يوفنتوس

الأربعاء على استاد نو كامب ليبلغ الفريق الإيطالي الدور قبل النهائي للبطولة القارية بعد فوزه 3-صفر في مجموع مباراتي دور الثمانية.

ولم يمنح بطل إيطاليا أي بارقة أمل لبرشلونة لتكرار عودته التاريخية في النتيجة مثلما حدث أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دور 16 ليحمي بذلك التفوق الذي حققه في مباراة الذهاب بحرمان أصحاب الضيافة من أي مساحات أو رؤية واضحة للمرمى.

وكان ليونيل ميسي قريبا من منح برشلونة الفرصة للتعديل من خلال أربع هجمات على المرمى طوال المباراة إلا أنه لم يهز الشباك في أي من تلك المحاولات وبدا قليل الحيلة أمام ثنائي قلب دفاع يوفنتوس المرعب المؤلف جيورجيو كيليني وليوناردو بانوتشي والذي أكد على مكانة الفريق الإيطالي.

وبلغ يوفنتوس بذلك الدور قبل النهائي لدوري الأبطال للمرة 12.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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برشلونة
يوفنتوس
دوري أبطال أوروبا

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