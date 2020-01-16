جنوب أفريقيا
الخميس 16 يناير 2020 12:22

يوسف أحمد ديدات يتصدر تويتر عقب أنباء متضاربة بشأن اغتياله

الداعية الراحل أحمد ديدات "يمين" ونجله يوسف الذي يرقد في حالة حرجة بعد إصابته بالرصاص
مواقع التواصل
تصدر، اليوم الخميس، وسم (#اغتيال_يوسف_احمد_ديدات)، منصات التواصل في دول عدة بعد انتشار تقارير إعلامية متضاربة حول تعرض نجل الداعية الإسلامي الراحل أحمد ديدات، لإطلاق نار.

وأكدت عائلة الناشط الجنوب أفريقي يوسف ديدات (65 عامًا)، مساء الأربعاء، أنه يرقد في حالة حرجة داخل مستشفى محلي، بعد أن أطلق شخص مجهول النار عليه خارج محكمة بجنوب أفريقيا، ثم لاذ بالفرار.

ورغم خطورة إصابته، فإن أسرته لا تزال تأمل بأن يتعافى، وطالبت عائلته باحترام خصوصيتها في هذا الوقت العصيب.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن ديدات أصيب بطلق ناري في الرأس عندما كان يسير مع زوجته صوب محكمة فيرولام في أطراف مدينة دوربان.

وكانت الأنباء تضاربت بادئ الأمر بشأن احتمال مقتله فور إصابته بالرصاص، لكن وسائل إعلام محلية أكدت أنه نقل إلى المستشفى على قيد الحياة، وقالت الشرطة إنها لا تزال تحقق لمعرفة أسباب الاعتداء.

ويعتبر يوسف ديدات أحد الدعاة المسلمين ومن الوجوه البارزة في الأوساط الاجتماعية في بلاده، وكان والده الشيخ أحمد ديدات المتوفي عام 2005، داعية إسلاميا مرموقا.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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