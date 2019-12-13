الجمعة 13 ديسمبر 2019 15:06
يورغن كلوب يمدد تعاقده مع ليفربول حتى 2024
أعلن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة تمديد التعاقد مع مدربه يورغن كلوب حتى 2024.
وقال كلوب في بيان بموقع النادي "عندما جاء الاتصال (لتدريب ليفربول) في خريف 2015 شعرت بأننا نلائم بعضنا. وبعد كل ذلك، أشعر الآن بأنني قللت من أهمية الأمر".
وأضاف المدرب الألماني "من خلال ثقة تامة في أن التعاون لا يزال مستمرا من الجانبين تمكنت من إعلان هذا الالتزام حتى 2024".
وتوج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي ويتصدر حاليا الدوري الإنجليزي الممتاز.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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