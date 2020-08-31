الاثنين 31 أغسطس 2020 09:49
يمني يضحي بنفسه لينقذ طفلة من الصعق بالكهرباء(فيديو)
تداول ناشطون يمنيون فيديو يظهر لحظة إنقاذ شاب يمني لطفلة تعرضت لصعق كهربائي أثناء رقصها في أحد المهرجانات بمنتج خليج الفيل بعدن جنوبي اليمن.
وتظهر المقاطع المصورة الطفلة اليمنية وهي ترقص في الحفل بمديرية التواهي، وبعد رقصها على المسرح تسلقت أحد الأعمدة الحديدة لمنصة العرض لتتعرض للصعق الكهربائي.
واندفع الشاب اليمني من على المسرح ليقفز في الهواء ويلقي بنفسه على الطفلة لانتزاعها من على العمود الحديدي.
المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند