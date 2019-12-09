يمنيون يطالبون الإمارات بمغادرة سواحلهم
يأتي ذلك بسبب القرارات التي تتخذها أبو ظبي، بمنع الصيادين من الصيد في البحر الأحمر والعربي التابعين لليمن.
ورأى كثير من المغردين اليمنيين أن هذه القضية مهمة وجوهرية ويجب التعامل معها بحزم، خصوصًا بعد منع الصيادين اليمنيين من الصيد في الكثير من المناطق اليمنية.
ونظم عدد من الصيادين اليمنيين بمدينة شحير بالمكلا، عاصمة محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، وقفة احتجاجية بسبب منعهم من الصيد في البحر العربي من قبل قوات التحالف السعودي الإماراتي.
واتهم صحفي يمني الإمارات بجرف السواحل اليمنية عبر وجود ثماني شركات إماراتية للصيد الجائر وشحن سفينة أسماك يوميًا إلى الإمارات، حسب تغريدته.
والإمارات هي ثاني أبرز دولة في التحالف بقيادة السعودية، الذي ينفذ منذ 2015 عمليات عسكرية في اليمن دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.
ومرارًا اتهم مسؤولون يمنيون، الإمارات بامتلاك أجندة مصالح خاصة تنتهك سيادة اليمن، بعيدًا عن أهداف التحالف المعلنة، وهي دعم الشرعية وإسقاط انقلاب الحوثيين، فيما تنفي أبو ظبي صحة هذه الاتهامات.
اليمن #يتكبدخسائر إقتصاديه فادحه تقدر ب5مليارات دولار سنويآ جراءسيطره الأمارات علئ تسعة مواقع اقتصاديه سياديه وعدم خضوعها للدوله اليمنيه أدى ذالك الئ تعطيل اقتصاد البلد— #كلنا_انيس_منصور #اليمن 🇾🇪 (@Yemen_wa1) December 8, 2019
وتتمثل في المخا وباب المندب وميناء ومطارعدن ومطارالريان وميناء بلحاف وجزيره ميون#طرد_الامارات_من_سواحلنا
مصنع اسماك اماراتي في جزيرة سقطرى تحت ادارة بريمر ابو مبارك المزروعي يتم نهب الثروة السمكية الى المصنع وتغليف وتبريد ثم تصدير الى الامارات— مريم السقطري (@M_rimS) December 8, 2019
قضية ما يتحملها ملف #طرد_الامارات_من_سواحلنا pic.twitter.com/epzLRbeAFk
مطامع الإمارات بموانئ اليمن وخصوصا ميناء عدن ليست وليدة اليوم أو ناتج عن تدخلها العسكري، بل ان مطامعها منذو بداية التسعينيات عقب الوحدة فعندما اقرت الحكومة يومئذ انشاء منطقة التجارة الحرة اثار هذا القرار مخاوف ابوظبي من ان ينعكس سلباََ على حركة ميناء دبي#طرد_الامارات_من_سواحلنا— Azzam Dabwan (@AzzamDab) December 8, 2019
اليمن يتكبدخسائرإقتصاديه فادحه تقدر ب5مليارات دولار سنويآ جراءسيطره الأمارات علئ تسعة مواقع اقتصاديه سياديه وعدم خوضهاللدوله اليمنيه أدى ذالك الئ تعطيل اقتصاد البلد— محمد قحطان الصعدي (@najl___alsaedi) December 8, 2019
وتتمثل في المخاوباب المندب وميناء ومطارعدن ومطارالريان وميناء بلحاف سقطرئ وجزيره ميون#طرد_الامارات_من_سواحلنا
الإمارات ماتزال تعبث بارضنا ومياهنا وتنهب وتسلب وتقتل— mahmood mhammed (@huribi) December 8, 2019
فلابد من اقتلاعها #الامارات_داعم_للارهاب #طرد_الامارات_من_سواحلنا
امارات الشر لم تكتفي بعرقلة التنمية ودعم الارهاب وحسب بل نهبت الأثار والاشجار النادرة والثروة السمكية وجرائم لا تعد بحق الانسان اليمني العظيم ، ولكي يعرف الجميع لماذا #طرد_الامارات_من_سواحلنا لأن وجود هذه الدويلة يشكل خطراً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً واخلاقياً على اليمن العظيم— 🇾🇪 محمد The Great Yemen الحدائي 🇾🇪 (@GrYemen) December 8, 2019
-اسماك اليمن تنهب بواسطة سفن اماراتية— علي حميد (@AliHumid2) December 8, 2019
-الصيادين اليمنيين ممنوعين من الاصطياد السواحل اليمنية
-احتجاز سفينة إماراتية عشرات الصيادين اليمنيين من المياه اليمنية ونقلهم لميناء "عصب الإريتري"،ومنه إلى معتقلات للسلطات الاريتيرية#طرد_الامارات_من_سواحلنا#الامارات_داعم_للارهاب pic.twitter.com/0X4YeZFOT4
منع الصيادين اليمنيين من الصيد في سواحلهم في المكلا وعدن والمخا والخوخة ..يبرره وجود ثمان شركات اماراتية للصيد الجائر وشحن سفينة أسماك يوميا إلى الامارات— يحيى السقير (@yahia9711) December 8, 2019
أخذت الامارات أضعاف مما أعطت وهذا هو مفهوم الفزعة لديها #طرد_الامارات_من_سواحلنا pic.twitter.com/zxg3cnBH1f
في سبيل عودة الاستقرار وسيادة الدولة في البلاد لابد أن تسند إلى السلطة الشرعية مقاليد إدارة المطارات والموانئ ومداخل البلد ومخارجها ومؤسساتهاالسيادية بمافي ذلك ميناء الحديدة، ومينا عدن كبداية لنهاية الإنقلاب وكل نتائجه المأساوية الأليمة— عبدالله @١٢٣٥٧٨٤ (@abdalla29485324) December 8, 2019
هذا ما يجب #طرد_الامارات_من_سواحلنا