الصراع في اليمن
الاثنين 9 ديسمبر 2019 11:28

يمنيون يطالبون الإمارات بمغادرة سواحلهم

للسنة الرابعة وصيادو شحير وحضرموت ممنوعون من الصيد في بحرهم
مواقع التواصل
تفاعل ناشطون يمنيون مع وسم (#طرد_الامارات_من_سواحلنا)، على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن مطالبتهم لدولة الإمارات بمغادرة الشواطئ اليمنية.

يأتي ذلك بسبب القرارات التي تتخذها أبو ظبي، بمنع الصيادين من الصيد في البحر الأحمر والعربي التابعين لليمن.

ورأى كثير من المغردين اليمنيين أن هذه القضية مهمة وجوهرية ويجب التعامل معها بحزم، خصوصًا بعد منع الصيادين اليمنيين من الصيد في الكثير من المناطق اليمنية.

ونظم عدد من الصيادين اليمنيين بمدينة شحير بالمكلا، عاصمة محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، وقفة احتجاجية بسبب منعهم من الصيد في البحر العربي من قبل قوات التحالف السعودي الإماراتي.

واتهم صحفي يمني الإمارات بجرف السواحل اليمنية عبر وجود ثماني شركات إماراتية للصيد الجائر وشحن سفينة أسماك يوميًا إلى الإمارات، حسب تغريدته.

والإمارات هي ثاني أبرز دولة في التحالف بقيادة السعودية، الذي ينفذ منذ 2015 عمليات عسكرية في اليمن دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

ومرارًا اتهم مسؤولون يمنيون، الإمارات بامتلاك أجندة مصالح خاصة تنتهك سيادة اليمن، بعيدًا عن أهداف التحالف المعلنة، وهي دعم الشرعية وإسقاط انقلاب الحوثيين، فيما تنفي أبو ظبي صحة هذه الاتهامات.

المصدر
الجزيرة مباشر
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