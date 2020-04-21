الثلاثاء 21 أبريل 2020 21:05
يمنيون يحاولون إنقاذ مواطن جرفته المياه بعدن (فيديو)
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن مقطع فيديو يظهر محاولة مجموعة من الشباب في حي حسين بمديرية كريتر بمحافظة عدن إنقاذ رجل جرفته مياه الأمطار.
وقال معلقون إن الرجل هو مسن سحبته مياه السيول التي ضربت مدينة عدن جنوب البلاد.
حيث استطاع شباب يمنيون وهم ماجد ورأفت وعزيز ومبجر انقاذه.
تحية للشباب الذي أنقذوا الشايب في حافة حسين وضحو بأروحهم من أجله— zahra galal (@galal_zahra) April 21, 2020
والله انكم بألف رجال
هكذا هم عيال عدن💚#كريتر pic.twitter.com/3NnmjpXUqT
شباب حافة حسين ينقذون شايب من الغرق— {{ علي ♡ابو♡ خالد }} (@ali_ali_2019) April 21, 2020
عاشوا شباب عدن #كريتر #عدن #أمطار_عدن pic.twitter.com/Z0axFh4cmA
وتسببت السيول في مصرع عشرة أشخاص على الأقل وإصابة عدد آخر، كما تسببت السيول في أضرار بالممتلكات الخاصة والعامة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) في بيان إن سبعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب العشرات بسبب الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت المحافظات الشمالية مثل مأرب وإب وحجة، كما وقعت أضرار كبيرة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي