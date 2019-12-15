الإمارات واليمن
الأحد 15 ديسمبر 2019 22:18

يمنيون يتهمون الإمارات بتسليح الانفصاليين لإفشال اتفاق الرياض

مراسم التوقيع التي جرت في الرياض
واس
اتهم مغردون يمنيون الإمارات بتسليم السلاح للمجلس الانتقالي الجنوبي رغبة منها في نشر الفوضى.

وعبر المغردون عن اعتقادهم بأن المجلس الانتقالي الجنوبي لا يستطيع القيام بأية خطوة ضد الحكومة اليمنية، من دون ضوء أخضر من الإمارات التي تدعمه.

وقال المغردون إن هذا الأمر يعرقل تنفيذ السلام في اليمن من خلال عرقلة اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة من جهة وبين المجلس الانتقالي من جهة أخرى.

وقال مختار الرحبي، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏السكرتير الصحفي السابق للرئاسة اليمنية ومستشار وزير الإعلام اليمني إن السلاح الثقيل الذي سلمته "الإمارات لمليشيات الانتقالي يقتل اليمنيين. هذا السلاح ينشر الفوضى، وقاد انقلابا على مؤسسات الدولة، ويعتبر السلاح الإماراتي أحد عوامل إعاقة تحقيق السلام وتنفيذ اتفاق الرياض".

أما المحلل السياسي اليمني مصطفى القطيبي فقال إنه "بعد قرابة شهرين على اتفاق الرياض ما زال الانتقالي يعرقل تنفيذ الاتفاق ويختلق العراقيل ولا يريد أن يتخلى عن مليشياته المسلحة وسلاحه لذا نهيب بالأشقاء في المملكة الضغط لسرعة تنفيذ الاتفاق لأن التباطؤ في التنفيذ له نتائج سلبية".

ويرى الصحفي اليمني محمد دبوان المياحي أن "قاعدة ألف باء في السياسة تقول: لا قيمة لأية دولة لا تحتكر السلاح الثقيل ولا سيادة مكتملة لحكومة تتنازع شرعيتها جماعات مليشاوية خارجة عن القانون".

 

 

 

 

المصدر
الجزيرة
كلمات مفتاحية
الإمارات
اليمن
المجلس الانتقالي الجنوبي
اتفاق الرياض
التحالف بقيادة السعودية
عدن

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