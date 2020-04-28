الصراع في اليمن
الثلاثاء 28 أبريل 2020 23:44

يمنيون للإمارات: "قلبي اطمأن" لا ينظف حروبكم ومشروعكم في اليمن

حلقة اللاجئة اليمنية في برنامج قلبي اطمأن
حلقة اللاجئة اليمنية في برنامج قلبي اطمأن
مواقع التواصل
تفاعل يمنيون مع قصة يمنية نازحة في دولة الصومال استضافتها حلقة برنامج "قلبي اطمأن" الذي يروج لدولة الإمارات والممول من قبل الهلال الأحمر الإماراتي.

ويرى عدد من اليمنيين أن البرنامج يعمل " على تبييض سجل الإمارات المسود بالحروب وقتل الشعوب في الوطن العربي".

وقالت الصحفية اليمنية، أمل جابر، إنه على الرغم مما يقدمه برنامج "قلبي اطمأن" إلا أن " ما يعيبه أنه يروج لدولة هي في الأصل صانعة حروب، وسبب لما وصلت إليه هذه الشعوب من الحاجة والمذلة، إضافة إلى أنه ينتقي واحداً من ملايين المحتاجين".

من جانب آخر تساءل اليمني، محمد الحميري، عن القيمة الإنسانية للبرنامج في ظل أن الإمارات تعمل على إغلاق الموانئ وغيرها وتقول إنها تقدم الدعم والإغاثة لليمنيين، وأضاف قائلًا:" برنامج ( قلبي اطمأن ) الهدف منه تلميع الوجه القبيح للإمارات، يسرقون ثرواتك وينهبون أرضك ويقتلون جنود بلادك ثم يتصدقون عليك بمصروف رمضان".

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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